Robert Patrick revolucionó Argentina Comic Con

Invitado por Argentina Comic Con, Robert Patrick, el recordado intérprete de producciones como Terminator 2, X-Files y la reciente Peacemaker, revolucionó el evento con su gracia e interés por compartir anécdotas con el público presente. Fue entrevistado en dos oportunidades en el escenario central de la convención y participó de un meet & greet. Diario Hoy estuvo presente en una de ellas y trae las mejores declaraciones de la charla.

“Que bueno verlos, me siento bien en la Argentina, ha sido un sueño venir a Buenos Aires, muy hermoso. Es mi primera vez en el país, la gente es fantástica y me gusta conocerlos a todos cuando se acercan para los autógrafos y fotografías, estoy muy feliz de estar aquí”, dijo al comienzo de la entrevista y luego de la ovación del público presente en el auditorio, que, por primera vez, y por la pandemia, fue emplazado al aire libre.

“Tenía idea de lo que quería hacer, disfrutaba de jugar afuera con mis amigos, imaginando que era soldado, cowboy, indio, pero nunca pensé que lo haría como profesional, quería ser alguien más y así comenzó todo. En los primero tiempos había que actuar y te ponías nervioso porque no tenías tanto talento, pero fui creciendo y ganando confianza en mis habilidades y ahí te conviertes en artista, hasta que entré a Terminator 2 y tuve que confiar en mis instintos y así fue. Quería que me moviera en la audición, y después de leer el guión se me ocurrieron algunas cosas que todas en conjunto me dieron la oportunidad”, recordó sobre sus primeros pasos en la actuación.

“Cuando conseguí el papel en Terminator 2 no era consciente de que cambiaría mi vida y carrera, hasta hoy en día, porque no importa lo que haga, Los Sopranos, X-Files, Peacemaker, todos me recuerdan por encarnar a T-1000, que en un punto él es más famoso que yo. Es lindo ser parte de eso, ojalá todo actor tuviera esa chance”, siguió sobre el personaje que lo convirtió en ícono.

Pero Patrick no fue la primera opción para el personaje: “Billy Idol iba a encarnarlo y tuvo un accidente con su moto Harley Davidson y eso me dio la oportunidad que creyeran en un actor desconocido para el personaje. Esa es una de las razones por las que amo a las Harley Davidson (risas), las amo tanto que soy dueño de una concesionaria. Conocí a Idol muy cerca de cuando salió Terminator 2 y me dijo: Yo lo iba a hacer”.

En un momento de la entrevista se emitieron imágenes de su casting para la película, en donde se lo vio en ropa interior caminando por el estudio, haciendo la mirada característica de T-1000, mientras la audiencia vitoreaba, al ser consultado por esa audición Patrick aclaró: “No recuerdo mucho de eso pero por suerte esas imágenes quedarán para siempre porque mi cuerpo ya no luce como en esa época. Creo que mi hijo luce muy parecido a mí en esa época”.