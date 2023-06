Rocío Hernández: “Me siento muy afortunada por todos los roles que me está tocando vivir”

Rocío Hernández vive un gran momento, mientras disfruta del fenómeno de Querido Evan en el Teatro Maipo de CABA, graba la nueva tira de Pol-Ka Buenos Chicos y estrena Gamer, una vida más en Flow, serie de ocho episodios ambientada en el mundo de los videojuegos y el streaming. Diario Hoy habló con ella para saber más del proyecto.

Con la dirección de Jonathan Barg y la producción general de Leandro Vital, Gamer está protagonizada además por Nicolás García Hume, Charo López, Yamila Ostrower y Franciso Bereny, y cuenta con la participación especial de Martín Slipak. Compuesta por ocho episodios, es una comedia que cuenta el choque generacional entre Oscar, una exleyenda de los videojuegos que intenta recuperar la gloria de sus años dorados, y los Warriors, su nuevo equipo de gaming formado por chicos que podrían ser sus hijos.

—Estás con muchos proyectos…

—Estoy haciendo una obra muy hermosa que se llama Querido Evan, es hermosísima, la historia, el elenco, tiene ocho músicos en escena que suenan impresionantes.

—¿Viste la obra original? ¿Y la película?

—No, no vi la obra original, vi la película cuando audicionaba para la obra. Pero no tiene mucho que ver la puesta de la obra con la película.

—¿Desafíos, para vos, como artista?

—Es la primera vez que hago una obra de estar cinco veces por semana, así que ya es un desafío grande en sí mismo, y es superdifícil vocalmente, y tiene una curva a nivel emocional bastante grande, lo que es muy lindo y a la vez hay mucha información en la cabeza, así que sí, mucha data.

—Estrenaste Gamer: ¿cuál fue el primer juego que te vino a la cabeza?

—Yo jugaba en la computadora tipo minijuegos, no tenía la Play, no tengo hermanos varones, no había en mi casa eso; jugaba en la computadora y en las vacaciones jugaba en Sacoa y cambiaba los tickets por cosas.

—¿Cómo fue ingresar al universo de Gamer?

—Es todo un universo del cual no estoy enterada, así que investigué por Internet, por Twitch, viendo el comportamiento que puede tener alguien tan metido en esto. Y después, más allá del juego, desde lo lúdico, jugar y construir lo vincular con los personajes, porque también se cuenta mucho plano contraplano, todo en el montaje.

—El final lo grabaron en una convención…

—Nunca había ido, era gigante y me sumergí de una, me sorprendió, como a alguien que va al teatro por primera vez.

—¿Cómo construyeron la relación tan verdadera que vemos con tus dos compañeros?

—Entro como a una relación por fuera de las escenas, y eso empieza a estar por debajo de la actuación y hace que todo fluya más naturalmente. Yo creo que más allá de los personajes y el ritmo, en general, o en cualquier proyecto, uno tiene que encontrar un vínculo, una relación de confianza, de comodidad, de cotidianidad de trato, y después cuando vas a actuar hay algo que ya está operando.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz? ¿Qué fue lo que te movió?

—Desde chiquita me gustó actuar, hay videos subidos de salita de cinco en el escenario, pero no es que crecí pensando “yo voy a ser esto”, no lo veía como algo posible, y en el último año del colegio estaba haciendo comedia musical, y del ensayo volví a casa y le dije a mi mamá: “me parece que me gusta mucho esto”, y me dijo “dale”, y probé y seguí estudiando, no dudé; me gusta mucho y cada día confirmo que es por acá.

—Cada rol que asumís es un desafío distinto a los anteriores…

—Me siento superprivilegiada, muy afortunada por todos los roles que me está tocando vivir, con gente copada, pero no es algo para dar por sentado; con personajes lindos, historias lindas, y ya hoy, aunque no me pase eso, yo lo haría igual, o sea, no creo que elegiera ser otra cosa, no sabría qué otra cosa hacer.

—¿Por qué hay que ver Gamer?

—Porque es original, me parece que no hay algo así parecido en las plataformas hoy en día; porque es muy divertida, muy graciosa y yo me reí mucho haciendo nada, así que espero que la vean.