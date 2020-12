Rocío Igarzábal: “Es el personaje más jugado que he tenido”

Ya queda lejos el fenómeno de Casi ángeles para Rocío Igarzábal, quien se ha consolidado en los últimos años como solista e intérprete y sueña con poder actuar cada vez más. En esa línea, y mientras continua con compromisos de marcas, su música y la crianza de su pequeña hija Lupe, el 17 de diciembre estrena en Cinear Encontrados, película de Diego Musiak, en donde encarna a Malba, una joven entre dos hombres. En diálogo con este multimedio, la actriz revela detalles de la película y próximos proyectos musicales.

—¿Cómo viviste la pandemia?

—Uno creo que fue encontrando la manera a medida que pasaban los días y vimos que iba para largo. Para mí la fórmula fue día por día, basarme en eso y hacer lo que me gusta y crear lo que me gusta con la gente que se podía, porque al principio fue difícil ver cómo reestructurarse, tenía que producir temas, grabar en estudio, y había que ver cómo hacerlo a distancia. A la vez, eso de tratar de tenernos más paciencia, acostumbrarnos a vernos con todas las caras y todos los estados de ánimos y altibajos que esto tuvo.

—En el medio hiciste algunos streamings y participaciones en televisión…

—La verdad que eso fue algo distinto dentro de la monotonía de la cuarentena, salir de casa, ver otras caras, situaciones, vivir otros momentos, los disfruté mucho, con cuidado y protocolos, y donde fui lo sentí, por eso lo vivía de manera más relajada. Igual es una situación rarísima, de verte con gente conocida y no abrazarte, o ir a un teatro y verlo vacío.

—En el espectáculo Canta con nosotras, con

producción de Ricky Pashkus, que se grabó en el Teatro Astral, la dinámica que tuvieron era de espaldas al escenario…

—Claro, para mostrar lo lindo del teatro, que cuando se llena suceden cosas mágicas, pero queríamos mostrar el espacio en sí.

—Estrenaste tu tema Temor, hiciste el video con algo de época…

—Yo siempre busco contar historias y universos paralelos en mis canciones y Temor tuvo eso, es la historia de una mujer atravesada por un dolor muy grande, una situación difícil y se refugia en el arte y el canto para salir adelante y es lo que le sucede todo resumido en cuatro minutos en un camarín, que muchas veces pasa eso, de atravesar esos dolores en soledad, y eso tiene Temor.

—Malba, el personaje de Encontrados, es una mujer que va por sus deseos y está en medio de un padre y su hijo. ¿Cómo la compusiste y cómo te llega la propuesta?

—Fue muy loco y muy hermoso, porque la fui descubriendo a medida que pasaban las semanas, grabándola. Me llega la propuesta por Mauricio Catarain, que es mi representante, y trabaja mucho con Diego Musiak, que es el director de la película, y desde un primer momento querían que esté, me reuní con Diego y creamos juntos a Malba, con lo que él quería contar y con mi historia y energía. Es una mujer en una búsqueda constante, quiere romper cosas y hábitos establecidos, y ella está fascinada por los dos mundos, el del padre y el del hijo, quiere aventurarse en lo nuevo que traen los dos personajes.

—Y eso que su amiga la advierte…

—En el transcurso de la película va teniendo el proceso. Malba tiene eso de sabiduría de escuchar su propia intuición a lo que le dice su propio corazón y cree que tiene que resolver algo más ahí, en esa casa.

—¿Cómo fue la conexión con Nacho y con Nahuel, uno con más experiencia, el otro con menos?

—Fue desde un lugar de plena confianza porque veníamos hablando y trabajando mucho, nos juntábamos a ver el guion, teníamos claro todo a la hora de grabar las escenas. Nahuel tiene algo de fascinación por todo, y Nacho tiene experiencia y sabe por dónde ir y de mucho respeto. Estuvo buenísimo trabajar con los dos porque son escenas muy distintas entre sí pero también muy poderosas en su diferencia.

—¿Desde el nacimiento de Lupe elegís más qué hacer?

—Sí, por supuesto, pero también a nivel carga horaria, le doy mucha prioridad a mi hija, y si una semana es muy intensa, a la otra bajo un cambio, elijo lo que me gusta, asociado a mis valores, porque quiero que el día de mañana cuando me vea eso coincida con lo que soy para ella. Desde ahí, soy más consciente a la hora de elegir qué hacer y que no y los proyectos.

—¿Qué encontrás en el cine que no encontrás en otros lugares?

—Siento que el cine no se apura, le da el espacio y el tiempo a cada escena y la profundidad que necesita, eso me gusta mucho del cine, como el respeto a la pieza en sí, encontrando el gesto, la manera. Se valora mucho cada momento.

—¿Te gustaría seguir en cine y actuando?

—Sí, obvio, siempre me gusta, soy muy inquieta, me gustan los desafíos, las cosas nuevas, lo hago también en mi música, generando desafíos desde la actuación, me encanta el cine y me encanta la música, son mis dos pilares fuertes en este momento.

—¿Con qué te gustaría que la gente conecte con la película?

—Es el personaje más jugado que he tenido, para mí interpretar a Malba fue un desafío. La gente está acostumbrada a verme en papeles más inocentes, acá está cargada con mucha información de esta época, y espero que me vean de otra manera. Para mí es una gran película con cosas que se leen entre líneas.

El fin de Casi ángeles y empezar de nuevo

Muchas veces el fin de un éxito sin precedentes puede cerrar un ciclo para sus participantes. No es así el caso de Rocío Igarzábal, que tras el fenómeno del programa, decidió continuar con calma su carrera y tomarse un tiempo para avanzar y pensar en lo que realmente quería para su vida.

En Encontrados la veremos como una joven periodista de investigación que se verá envuelta en una extraña atracción hacia el recién llegado hijo de su actual pareja, encarnados por Nacho Gadano y Nahuel Monasterio, quienes le mostraran, cada uno, su verdadera misión en un mundo tan volátil.

Pero no sólo el cine es el lugar en donde Igarzábal logra expresarse, la música, uno de sus motores, es el espacio para componer y soñar, pero también para jugar a interpretar, en los videos que acompañan las melodías, universos con desafíos actorales.

Además, por si todo esto no fuera poco, recientemente lanzó una línea de indumentaria junto a una conocida marca, la que, como ella misma publicó en redes sociales es para acompañar libremente al cuerpo, “ya sea en una clase de Yoga, en una caminata al aire libre, en el baile, o lo que les guste hacer”, explicó.

—Siempre se dice que es difícil salir, ¿fue complicado terminar Casi Ángeles y encontrar un rumbo?

—Creo que me ayudó el viaje, irme a vivir dos años afuera, encontrarme con el propósito de porqué hago lo que hago, reflexionando en soledad esto, y ver por qué creo, hago música, actúo. Hoy lo agradezco porque fue una época que hizo que elija mi profesión, me dio mucha escuela trabajar en Casi ángeles y con Cris Morena, el público me sigue acompañando y la mayoría viene de ahí, cuando preguntas si cambiarias algo de lo que hice, diría que no porque tal vez estaría en otro lugar haciendo otra cosa y hoy elijo el lugar en donde estoy, como soy, lo que hago y lo nutro desde ahí.