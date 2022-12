Rodrigo De Paul denunció a Camila Homs y su padre

Hace semanas ya que Rodrigo De Paul está en el centro de la escena y las luces se posan sobre él. No solo por ser un flamante campeón del mundo, sino también por otras causas que no son motivos de celebración, más bien todo lo contrario. Sucede que su noviazgo con Tini Stoessel y, por consiguiente, la separación de hace meses de su exmujer, la modelo Camila Homs, todas las semanas tiene un capítulo nuevo. Y en estos días sumó un nuevo suceso.

Según trascendió en casi todos los portales de espectáculos y sobre todo en muchos de los programas de televisión, el jugador de fútbol habría denunciado penalmente a su ex por amenazas, radicando la presentación en una Fiscalía Penal de la ciudad de Buenos Aires. La denuncia alcanzaría también al padre de Camila, Horacio Homs por amenazas. Además, dichas amenazas no solo estarían dirigidas hacia De Paul, sino también hacia su actual pareja, Tini.

Lo cierto es que casi desde el minuto uno, posfestejos masivos en la ciudad, Rodrigo, llegado al país junto al combinado de la Scaloneta, se vio envuelto en polémicas. Porque luego de las celebraciones, pasó de manera sorpresiva por el Campo de Polo de Buenos Aires a saludar a su novia, en pleno ensayos y pruebas de sonido previo a los shows que dio en el lugar, durante la semana pasada. Y el hecho de que hubiera ido a ver a Tini antes que a sus hijos, que lo esperaban con unos regalitos y no lo veían desde hacía dos meses, hizo enfurecer a Camila. Ella posteó una sugestiva storie coronando con fuck you a modo de saludo. Pues bien, eso, unas fotos donde se los ve muy engolosinados a Tini y a Rodrigo y el hecho de que Rodrigo haya ido a escuchar a Tini junto a Francesca, una de sus hijas, desataron la furia de la modelo.

Así, le escribió algunos mensajes en un tono que no fue el mejor. Trascendió una de las conversaciones entre ambos: “Ya decidiste que no venga a la final del Mundial”, le dijo Rodrigo, a lo que Camila respondió: “Creete eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento”. Además, habría expresado: “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el ort...”.

Otro duro intercambio que figuraría en la denuncia versaba lo siguiente: “Merecés lo peor vos. No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo. No vas a tener paz”.

Tal como se dijo, la presentación también incluye a Homs padre, por supuestas amenazas vertidas hace ya unos meses, cuando el reciente romance entre De Paul y Tini empezaba a tomar estado público. Vale recordar que hacia comienzos de semana trascendió la noticia de que Tini tendría bloqueada en su celular a Camila. De ser así y de confirmarse los rumores de estos intercambios, aquí estaría uno de los motivos.

De momento, la pareja llegó hace unos días a España para recibir el año nuevo. Y por ahora, ni De Paul ni Stoessel se han expresado oficialmente al respecto. El que sí habló en televisión fue Horacio Homs, quien le restó importancia a la presentación judicial: “Nos tiene sin cuidado a mí y a mi hija”.

Habrá que esperar cómo sigue todo, el rumbo que toma el caso y en qué queda la tregua que habían abordado De Paul y Homs, si sigue en pie o estallará por los aires, tanto la guerra mediática como la ­judicial que viene asomando desde hace varias semanas.