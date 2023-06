Rodrigo de Paul se negaría a la participación de Camila Homs en el Bailando

Que sí, que no, que no se sabe, finalmente sí. La presencia y la participación de Camila Homs en la edición 2023 de Bailando por un sueño tuvo muchos ribetes, idas y vueltas que involucraron a varios y que incluyeron negativas reiteradas. Hasta hace apenas unos días, que finalmente se confirmó: la ex de Rodrigo de Paul estará en el programa.

Justamente, varios medios señalaron que el futbolista estaría analizando una presentación formal para prohibir que su ex y madre de sus dos hijos se presente en el programa, debido a la exposición mediática que ello significaría. Es sabido la réplica y el grado de visibilidad que da estar y ser una de las figuras del programa conducido por Marcelo Tinelli, que justo este año se mudó de canal. Además de ello, se vaticina la posibilidad de que el arreglo y el contrato de Camila con el programa y la producción de Tinelli ponga en riesgo el acuerdo al que habían llegado luego de la conflictiva separación, que en su momento consistía en “el 10% del sueldo neto de Rodrigo, dos departamentos en Puerto Madero, una suite en un hotel, dos autos y sus renovaciones, 150.000 dólares en una cuenta y cada 45 días un viaje a Europa”.

Ahora bien, se conoció que el arreglo económico de Camila es de los más altos y caros del certamen, y eso sería justamente lo que pondría en riesgo dicho acuerdo. El periodista Juan Etchegoyen aseguró que “Camila tiene el acuerdo más alto en cifra de dinero, la suma es millonaria e irrechazable”. De hecho, Etchegoyen fue aún más allá y manifestó: “Ha salido en varios portales que Camila con este trabajo perdería millones de euros por el acuerdo con Rodrigo, y esto no es así, está todo consensuado (...). Lo que me advirtieron también es que no nos imaginemos una Cami por tiempo ilimitado en la pista, me han dicho que se habló de la posibilidad de un par de meses, no más, que haga siete u ocho galas y se vaya del certamen”.

Otra de las condiciones que habría pedido Homs sería que le bajaran las horas de ensayo. Cosa que, al parecer, sucedió, y allí estará Camila junto a su partenaire.

Por otro lado, es sabida la guerra silenciosa que mantienen Camila y Tini Stoessel, la actual pareja de De Paul. De hecho, justamente por el lado del entorno de Tini tampoco ven con buenos ojos la participación de Homs en la edición del Bailando. Sucede que es conocido todo lo que pasa, las preguntas y respuestas que suelen tener los bailarines luego de cada presentación junto a Marcelo y el jurado, y temen que justo allí se ventilen, digan o insinúen cosas que puedan perjudicarla a Tini. Por ahora, la verdad es la realidad, y solo queda la cuenta regresiva para que Cami empiece a bailar en el programa de Marcelo. A comprar pochoclos.