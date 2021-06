Ronnie Wood y su banda lanzan un nuevo material

Músico notable, Ronnie Wood presenta su banda de blues con la que presenta el disco realizado en vivo titulado Mr. Luck - A Tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert Hall. De esta manera, la producción de 18 canciones será presentada el 3 de septiembre y contó con la participación de artistas estelares como Mick Taylor (ex The Rolling Stones), Bobby Womack, Mick Hucknall y Paul Weller, y rinde tributo a Jimmy Reed.



La grabación transcurrió en una noche eterna en el Royal Albert Hall, será editada en formato físico y también estará disponible en el universo digital.