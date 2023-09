Se confirmó el noviazgo de la ex “angelita” Estefi Berardi

Una de las panelistas más famosas de la TV vernácula está iniciando una nueva relación con un empresario de los medios. Y el que lo confirmó no fue otro que su colega, ex “jefe” y excompañero de piso, Ángel de Brito. “Están saliendo desde hace dos meses. Ella está separada desde hace un tiempo del que era su novio. Se conocieron hace poco más de un año por una propuesta laboral que le hicieron a ella, de este grupo en el que él es gerente, de este grupo que maneja C5N, Radio 10… El ex Indalo”, expresó el periodista. En cuestión, la flamante pareja de la ex Angelita se llama Nacho Vivas y es CEO de un importante conglomerado de medios. Además de ello, el periodista agregó que, si bien recién ahora se conoce y se confirma la noticia, ellos ya hace un rato que no ocultan la relación y que se muestran en público. Tanto que se los ha visto en salidas al teatro, en el recital de Luis Miguel y demás. Es más, la propia Estefanía se refirió a la relación en el programa Mañanísima, tras una simpática provocación de Carmen Barbieri. Dijo: “Me cuesta un poco decir la palabra ‘novio’, pero le dije a Ángel que sí, que es el chico con el que estoy saliendo. Se llama Nacho y estoy saliendo hace poco más de dos meses”.