Fuertes declaraciones de Tini sobre su presente

Estando a full con su carrera y sus conciertos y haciendo oídos sordos a los rumores que la ubican con nuevos romances, la cantante Tini Stoessel brindó una extensa entrevista en España, organizada por el portal musical Los 40. Allí, entrevistada por el periodista Tony Aguilar, se abrió y conmovió a todos los presentes. Por ejemplo, contó cómo maneja el tema de la exposición en las redes sociales. “Selecciono los momentos en los que me meto. Y también hago así, cierro la persiana y vivo el presente y lo que me está pasando en mi vida, porque a veces es un poco difícil esa dualidad constante de a veces tener que salir a aclarar barbaridades, mentiras, cosas que duelen, cosas que no son ciertas”. Y luego agregó, sobre los haters que suelen abundar en las redes: “Ojalá toda esa gente que sigue alimentando esas mentiras, y todas esas cosas tan espantosas, pueda hacer algo más productivo en sus vidas que estar hablando de los demás, y aparte mintiendo, ¿no?”. También se dio lugar y se refirió a los ataques de pánico que tuvo durante este tiempo y a lo importante que fue para ella darle importancia a la salud mental, en medio de la vorágine en la que vive. Dijo: “Ser sincera conmigo misma, que yo quizá antes no me lo permitía o lo intentaba tapar, y permitirme estar mal hoy, en vez de llegar a esos ataques de pánico tan feos que tuve; llorando y hablando entendí otra forma de canalizar y encontré otras herramientas”.