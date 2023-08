Se conocieron detalles sobre la salud de Silvina Luna

Hacía varios días que no había novedades ni se conocían nuevos detalles sobre la salud de Silvina Luna, luego de que pudiera salir de terapia intensiva. Si bien desde un primer momento todos supieron que había que mantenerse cautelosos, lo cierto es que haber salido de cuidados intensivos fue una alegría, y llevó un poco de calma a todos los que estaban preocupados por ella. Pues bien, ahora fue la periodista Estefanía Berardi quien compartió detalles y novedades sobre cómo está ella y en qué momento de su tratamiento se encuentra.

“Me cuentan que Silvina viene mejorando muy de a poco. El proceso es muy lento y se están enfocando en que ella recupere su masa muscular, porque había bajado mucho de peso”, dijo la periodista. Y agregó: “Ella sigue trabajando con kinesiólogos para poder volver a caminar, sentarse y recuperar esa fuerza que tenía”, comenzó diciendo la panelista. Y luego agregó: “El proceso es lento y va a estar, por lo menos, dos meses más internada. Hay una leve mejoría y se tiene que armar de paciencia y tenemos que seguir enviándole fuerza para que pueda salir adelante lo más pronto posible”.

Además, también se refirió respecto a si está o no recibiendo visitas. En ese sentido, Berardi deslizó: “Se está haciendo estudios que son bastante molestos y por eso prefiere no recibir a tanta gente, y por eso no la fueron a visitar esta semana”. Vale recordar que fue hace poco más de un mes cuando se conoció que Silvina se encontraba en terapia intensiva y que había ingresado en un estado delicado. Durante los primeros veinte días, ella tuvo avances y también algunas desmejorías. Hasta en un momento estuvo la posibilidad de que tuvieran que hacerle una traqueotomía.

Por suerte, la fuerza de Silvina y el amor que le hizo llegar su círculo íntimo, como así también sus seguidores y muchos del mundo del espectáculo y la televisión, pudo más. Ahora hace ya dos semanas que salió de terapia intensiva y, si bien el avance es lento, no ha habido retrocesos en todos estos días, lo que lleva a mucha calma frente a tanta angustia.

Entre medio, además, hace poco más de dos semanas inhabilitaron al doctor Aníbal Lotocki a ejercer la medicina hasta que se conozca la sentencia firme de su caso.