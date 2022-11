Segunda eliminada en Gran Hermano

Finalmente se develó el misterio y ya hay otro participante fuera de la casa más famosa del país. En la segunda gala de eliminación, ya un clásico de la noche de los domingos, se expulsó a Martina Stewart Usher.

Luego de la votación del miércoles pasado la placa había quedado conformada por la propia Martina, Juan, Nacho y Alfa. Pero Maximiliano Giudici, en su condición de líder de la semana, decidió salvar a Alfa. “Elegí un poco por estrategia de juego y otro poco por afinidad” le dijo Maximiliano al conductor Santiago del Moro, para justificar su voto. Así las cosas, ya se dejan entrever estrategias, triquiñuelas y tácticas pensando en pasar de gala en gala. Ya no es una simple convivencia puertas adentro.

Entonces, sería otro integrante del grupo de los llamados “Monitos”, quien abandonaría Gran Hermano. Vale recordar que el primer sentenciado, Tomás Holder, formaba parte de ese clan. Ya desde antes de la gala empezaron a pasar cosas. Por ejemplo, durante la transmisión es escuchó un grito desde afuera: “Mora traidora”. A causa de esta situación la joven participante se quebró y da por descontado que será una de las próximas seleccionadas.

Santiago del Moro ingresó por primera vez a la casa para conocer y palpitar el ambiente: la tensión estaba al máximo, aunque los nominados intentaran disimular los nervios. Del Moro vestía una camiseta de Diego Armando Maradona, por el cumpleaños número 62 del astro.

“Hasta ayer estaba bien, pero hoy me pegaron los nervios”, expresó Martina. “Estoy enojado conmigo mismo, siento que no fui yo. Quiero una vida más”, fue la reflexión por el lado de Juan. Nacho concluyó: “Acá me quedan muchas cosas por hacer”. Luego, hablaron los demás. Ya de regreso al piso, el conductor conversó con los padres y hermanos de los participantes.

Tras esto, Del Moro volvió a ingresar para comunicar lo que todos estaban esperando. Hizo un chiste para descomprimir y con la incertidumbre en su punto más alto informó el resultado: “Jugadoras, jugadores. Martina, Nacho, Juan, por decisión del soberano, del público, del país, quién abandona la casa más famosa del mundo es Martina. Despedite de tus compañeros, tenés cinco minutos para despedirse”.

Entre llantos, la profesora de Educación Física recorrió la casa en sus últimos minutos allí. Los cómputos, acercados al conductor por la escribana, en sobre cerrado, indicaron que el público la había elegido por más del 57% de los votos.

Además de la gala de eliminación, el conductor Santiago del Moro se refirió a uno de los asuntos que captaron la atención del programa y los televidentes. Sucede que Julio, el padre de Thiago Medina (uno de los hermanitos que se perfila ya como un preferido), fue detenido e imputado tras la denuncia de su hijastra, Camila Ayelén Deniz, por violencia de género. De momento, dentro de la casa nadie sabe nada del afuera. Es más, después de la gala de eliminación Thiago le mandó saludos a su padre, que cumplía años.

El propio Del Moro afirmó: “Como es de público conocimiento con respecto a todo lo que ha acontecido en las últimas horas con la familia de Thiago, queríamos comunicarles a todos ustedes que la producción de todo el programa sigue el protocolo correspondiente que se da en estos casos. Estamos en contacto permanente con la familia, dándole el apoyo y el seguimiento a esta situación tan delicada. Estamos detrás de eso”.

Según el reglamento del certamen, las únicas razones para romper el aislamiento son la muerte de un familiar o alguna causa de fuerza mayor. Resta esperar la decisión de la producción ante este caso de tal compleji­dad. Ya con el segundo participante afuera, empezarán a tramarse estrategias, alianzas y demás. Todo puede pasar.