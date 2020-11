El próximo sábado a las 21.30 horas Silvia Gómez & Grupo se estará presentando en su primer show vía streaming que será producido por Caminar de Elefante y en diálogo con este medio contó cómo se prepara.

—¿Cómo viviste la cuarentena?

—Al principio con incertidumbre y angustia, pero después comencé a adaptarme. Desde lo musical empecé a dar clases-charlas con alumnos por internet, grabé pequeñas intervenciones desde mi casa con distintos músicos, y realice algún que otro vídeo de Música de entrecasa, tocando el piano y cantando o a capella. Hoy sigo añorando las presentaciones y las giras, pero me encuentro esperanzada.

—¿Qué fortalezas y debilidades encontrás en el streaming?

—Esta nueva modalidad tiene una dualidad que incluye fortalezas y debilidades: creo que la mayor fortaleza es acceder a un público nuevo, y la mayor debilidad es la falta de la calidez que nos otorga el público presente. Esa comunicación que tanto nos hace falta a los músicos.

—¿De qué manera te animaste a protagonizar una producción digital junto a todos los integrantes de tu proyecto musical?

—Merecíamos un encuentro más para cerrar este año tan particular. Estuvimos nominados a los premios Gardel, el mayor galardón que se le otorga a la música popular argentina de todos los géneros, en la categoría “Mejor álbum artista de folclore”, y este disco con el cual fuimos nominados fue logrado con este grupo de compañeros musicales así que nos merecíamos el reencuentro

—¿Qué nos podés adelantar de la presentación?

—Será una presentación muy emotiva, por lo que vivimos como sociedad y por lo particular también. Haremos obras del disco nominado Qué me has hecho chacarera, obras de discos anteriores y algunas que no están grabadas aún. Será una fiesta.

—¿En qué otros proyectos estás inmersa?

—Estoy en plena elección de nuevo repertorio. Quizás el 2021 nos encuentre retomando el camino de difusión del disco nominado, la cual se vio truncada por la situación pandémica, a la vez que vamos armando nuevas obras. Quizás, en la búsqueda de autores y compositores de este tiempo, y en la búsqueda de obras nuestras.