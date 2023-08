Shakira y Piqué terminan con la batalla legal

Durante más de diez años, la cantante colombiana Shakira y el jugador de fútbol de primera línea Gerard Piqué vivieron un flechazo que culminó en un frondoso matrimonio con dos hijos en común, Sasha y Milan, y decidieron establecer su hogar en el viejo continente. Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, la pareja enfrentó dificultades y atravesó una crisis que los llevó a una separación de hecho. Aunque surgieron rumores persistentes sobre su divorcio, inicialmente continuaron juntos. Después de meses de especulación, la expareja finalmente tomó las riendas de sus vidas y confirmaron su distanciamiento.

Por otro lado, la mujer supo que su ex estaba de novio con una joven universitaria llamada Clara Chía, con quien ahora convive. Esto causó una gran polémica y despertó todo tipo de teorías. Lo cierto es que Shakira lanzó una canción para luego confesar sus peores miserias. Asimismo, entabló una batalla judicial para que la custodia sea suya y así poder instalarse en Miami y seguir con su carrera. Su exmarido autorizó que los chicos se fueran, y viaja cada quincena para poder verlos.

Asimismo, la expareja tenía una deuda con el fisco español por no pagar los impuestos, así que debieron ponerse al día. Luego comenzó otra batalla por los bienes en común, pero ahora hay un manto de paz. Los abogados han trabajado mucho para que todo llegue a buen puerto y, de esta manera, pusieron fin a su guerra mediática. Así, el abogado de la cantante expresó: “Están cumpliendo el convenio de separación a rajatabla, ya no hay discusión ni problema alguno. Es así, no hay problema, pueden informar tal cual”. Es más, ya se cumplió un año desde que anunciaron su separación y ahora todo es una distancia respetuosa, pero no han compartido ningún momento con sus hijos y sus nuevas parejas.