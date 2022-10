Sigourney Weaver, una diva en acción

Sigourney Weaver construyó una sólida carrera pasando por todos los géneros y estilos posibles a la hora de elegir sus proyectos. La actriz está por cumplir 72 años y sigue trabajando como a sus 20.

A pesar de nunca haber ganado un Óscar, no se vio opacada, ya que continuó con esfuerzo y perseverancia, dando rienda suelta a su creatividad. Por otro lado, fue nominada varias veces a los Globos de Oro, pero por roles pequeños.

Dueña de un talento innegable y una belleza exótica, estudió en la Universidad de Yale, sin recibir opiniones positivas acerca de su desempeño.

Lo que no sabían era que la estrella de cine convertiría producciones de bajo presupuesto o realizadas de forma independiente en éxitos notables. Así pudo lograr más de 3.000 millones de dólares por cada uno de sus proyectos.

Por otro lado, retomando sus raíces, ella es hija de Elizabeth Inglis, una reconocida actriz nacida en Reino Unido. Mientras que su papá fue un legendario productor de la cadena NBC.

En algún momento ella llegó a decir, con respecto a cómo veían sus padres su papel en el cine: “Ambos pensaron que me podrían comer viva. No creo que pensaran: Una estrella en ciernes. Probablemente eran escépticos, pero me apoyaron”.

En el mejor momento de su carrera, Ridley Scott le ofreció ­protagonizar un rol como Ellen Ripley en una saga de ciencia ficción que se convirtió en un ícono. La fama le llegó entonces con esa película, Alien.

Pionera, encarnó personajes antes pensado para sus colegas masculinos, y transformó las ideas sobre el género en este estilo de filmes. También, casi 40 años luego de la película, la mujer sigue aceptanto papeles que requieren una gran preparación física.

Por otro lado, también supo formar parte de otros dramas como La tormenta de hielo y otras entregas de ciencia ficción como Galaxy quest. Además, estuvo en Cazafantasmas y el thriller erótico La calle de la medialuna.

Las comedias románticas no fueron su fuerte, pero no se quedó sin probar suerte en Las estafadoras, Secretaria ejecutiva o Tadpole.

En el último tiempo, la mujer se ha abocado a la pantalla chica, representando personajes en series o novelas breves. Asimismo, se ­destaca con la productora independiente que supo fundar junto a su familia.

En relación a su esposo, está casada con quien fue su primer novio y siguen juntos hasta la actualidad. Se trata del cineasta Jim Simpson, y suelen colaborar con causas humanitarias alrededor del mundo.

Cuando ya contaban con algunas décadas en familia, los tortolitos se convirtieron en padres de Charlotte, quien continúa sus pasos como realizadora e intérprete en obras de teatro.