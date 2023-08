Siguen las polémicas alrededor de Luis Miguel

Alrededor de Luismi siempre se han tejido un sinfín de mitos, leyendas e historias. Y en Argentina, por su presencia y su serie de recitales que está llevando a cabo, ya que tiene tiene miles y miles de fanáticos en el país, no está exento de ello. Y en este caso, la polémica gira alrededor de si quien canta en los shows que está llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires es efectivamente él o no. Ahora, es el periodista Luis Ventura quien reflotó el tema. Si hasta se animó a asegurar que “El Sol de México” llegó al país con dobles. Él expresó: “Él juega con sus dobles. Él vino con dos dobles extranjeros y no viajaron en su mismo avión, porque alguno puede hacer una comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa. Hay un doble argentino al que le dijeron ‘avisá en tu casa a tu familia que hasta que no se vaya Luis Miguel vos vas a quedar afectado a este operativo, el operativo LM”. Así las cosas, el periodista ahonda en unas las cuestiones que más círculó por la redes, donde se insiste con el rotundo cambio físico del cantante.

“Ya te digo que el que subió al escenario en el estreno no era él”, afirmó. Y deslizó: “Si hacés un comparativo con sus imágenes, te vas a dar cuenta de que es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace dieta no se encogen los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la altura”. Por si fuera poco, Ventura fue aún más allá y especificó: “Hay un tema de piezas dentales. Consulté a muchos odontólogos, mostrando fotos, si es la misma dentadura, y me han dicho que no. Los oídos son distintos. Las entradas del pelo que tenía eran más prominentes, y el que salió el otro día tenía un buen jopo. Hay cosas que marcan una diferencia”. Por lo pronto, al margen de la polémica y de la discusión sobre si efectivamente el Luis Miguel que está en el país es el real, las fanáticas siguen delirando en su show. Hasta ya se rumorea de la posible gira en el país para los primeros meses del año próximo.