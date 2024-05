Simón Hempe: “Quise entender cómo había sido la relación entre ellos dos”

Ya está disponible en Prime Video Nahir, la película, dirigida por Hernán Guerschuny y protagonizada por Valentina Zenere (Soy Luna, Élite), que demuestra su versatilidad como Nahir Galarza, la mujer más joven condenada a cadena perpetua tras asesinar a Fernando Pastorizzo. En la propuesta, Pastorizzo es encarnado por Simón Hempe, con quien hablamos en exclusiva.

—¿Qué es lo que sabías del caso antes de meterte en la película?

—Son esos casos que se hacen muy conocidos, muy mediáticos, que uno cree que sabe un montón y cuando te interiorizás en realidad te das cuenta que faltaban un montón de cosas. Pero, sí, no mucho tampoco, en realidad. Sabía, obviamente, lo que había pasado, sabía quién era ella, todo, pero bueno, descubrimos después un universo.

—¿Qué fue lo que más te sorprendió del caso?

—Sabiendo todo lo que sucedió, fue entender cómo había sido la relación entre ellos dos, para mí es lo más impactante. Además de que es lo que nos involucró con Valentina, pero sí, creo que descubrir el vínculo y todo lo que había detrás fue superinteresante.

—¿Viste la película? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó?

—A mí me encantó verla, la verdad que siempre cuando uno ve los proyectos en los que trabaja es muy loco. Porque uno ve la película, pero también ves el detrás, nuestro día a día, la escena que ensayamos tantas veces y cómo fue cambiando. Pero a mí siempre me interesa mucho, las veo con mucho cariño, sobre todo porque son procesos que demandan mucho esfuerzo físico, emocional, hay muchas personas que trabajan, entonces se arma como una familia y a uno le queda ese recuerdo de rodaje, que es superlindo. Y después está buenísimo verla porque estamos en su completitud y está buenísimo verse a uno en su trabajo, a mí por lo menos me encanta, se aprende mucho.

—¿Sensaciones con el estreno?

—Feliz, es lindo cuando salen los proyectos en los que uno trabaja mucho, que salgan, ver cómo la gente los recibe, yo estoy feliz.