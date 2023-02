Sobreseyeron a Ricardo Biasotti

El Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43 sobreseyó a Ricardo Biasotti, ex de la actriz Andrea del Boca, acusado por su hija Anna Chiara del Boca e imputado por “abuso sexual agravado y corrupción de menores”.

La joven había realizado la denuncia a través de un escrito que presentó el 21 de noviembre de 2019. Biassotti, en conversación con Flor de la V, expresó al conocerse la novedad: “Estoy muy tranquilo, me da paz más allá de que todo proceso penal tiene su incertidumbre. Fue más largo de lo que me hubiera gustado, casi tres años y medio. Se juntó con el tema de la pandemia que ralentizó todo el proceso, los testimonios se tomaban por Zoom y los juzgados trabajaban una semana sí y otra no”. En la misma entrevista dijo que sigue amando a su hija y admitió estar preocupado por su salud mental: “Mas allá de que esto no es verdad, que nada pasó como lo demuestra la Justicia, ella fue afectada y es una chica que a partir de su nacimiento no se le respetaron sus derechos”.