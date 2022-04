Sofía “Jujuy” Jiménez: “Terminé la relación porque…”

Sofía “Jujuy” Jiménez habló con una periodista sobre su reciente separación de Bautista Bello y aseguró que fue ella quien terminó la relación con el deportista.

La periodista, que también es amiga de la modelo, relató que durante una conversación le advirtió que era probable que Bautista Bello hiciera pasar la situación como que él la había abandonado. Ante esto la modelo respondió de manera contundente: “No, no, pero yo terminé la relación porque me quiero ir a vivir al exterior”.

Tras conocerse la noticia de la separación de Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello, revelaron una historia que publicó el polista en su cuenta de Instagram, cuestión que habría molestado a la modelo.

Bautista Bello mantiene un perfil bajo, ajeno al mundo del espectáculo. Sin embargo, su romance con Jujuy Jiménez lo expuso a las luces públicas. Pero, finalizado el romance, el hombre se manifestó con un claro mensaje en sus redes sociales.

“Quien pone muchas excusas, tiene pocas ganas”, es la frase escrita sobre una foto que compartió el polista en sus historias de Instagram. Si bien fue sin destinatario directo, todos los misiles apuntan a la modelo tras su reciente separación.

Sofía Jujuy Jiménez, recién llegada de un viaje por Europa, confesó: “El viaje me voló la cabeza y tengo algunas propuestas de laburo piolas. Me voy sola. (Con Bauti) ya no estamos más juntos”. Y clarificó los motivos de la separación: “Tenemos proyectos distintos y yo quiero irme a vivir afuera”, dijo la modelo.

A comienzos del 2020, y tras convivir durante la pandemia, Sofía “Jujuy” Jiménez se separó del tenista Juan Martín del Potro, pero recién hacia finales del 2021 confirmó públicamente que estaba saliendo con Bauti Bello, quien también blanqueó la relación en sus redes.

La relación se hizo pública en octubre, luego de que ambos pasaran unas vacaciones en Punta del Este. En ese momento, Jujuy había confesado su deseo de ser madre: “Me encantaría ser mamá. Me re veo así. No sé exactamente cuándo porque uno no lo maneja… Tampoco en un futuro tan lejano. No sé”.

Incluso en enero vivieron su primera experiencia de convivencia: “Es verdad que uno va creciendo y todo se hace de repente. Nos vinimos unos días acá y fue la primera vez que convivimos diariamente. Nos llevamos súper bien, nos organizamos perfecto y nos complementamos. Por ahora va todo muy bien, pero vamos de a poco. Pasito a pasito”, había declarado la modelo durante una entrevista con un medio gráfico.

Semanas atrás, la expareja había festejado su primer año de novios. En ese marco, Jujuy Jiménez compartió una foto en la sección de historias con quien fuera su novio y le dedicó un emotivo mensaje: “Loquito lindo, hace un año te cruzaste en mi camino como si nada...Me lo diste tan vuelta, hermosamente. Te invito a quedarte para siempre”, fue el escrito que la modelo le dedicó a Bautista Bello.

A pesar de que desde el comienzo de la relación ambos se mostraban juntos y enamorados en las redes sociales, desde hace tiempo ella dejó de compartir fotos con él. El último posteo que Jujuy Jiménez le dedicó en su perfil de Instagram fue a mediados de febrero. Durante todo este tiempo, solo compartió imágenes de sus viajes por Dubái y España. Por esto mismo, también, los rumores de separación se hacían cada vez más fuertes.