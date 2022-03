Susan Ferrer: “Este disco es un sueño”

Susan Ferrer presenta Entre amigos, su octavo trabajo discográfico, el próximo 1° de abril en Café Berlín (Av. San Martín 6656, Buenos Aires). Entre amigos es un álbum doble con canciones clásicas y participaciones estelares de artistas como Marilina Ross, Piero, Sandra Mihanovich, Julia Zenko, Rubén Rada, Litto Nebbia, Juan Carlos Baglietto, Karina K, Ligia Piro, Adriana Varela, Juan Antonio Ferreyra (JAF), Aquiles Rogero, Horacio Cabarcos y Ana María Cores, entre otros. Para saber más del proyecto, que está postulado a los Premios Gardel 2022 como mejor álbum artista romántico melódico, álbum del año, canción del año y mejor colaboración, hablamos con Ferrer.

—¿Cómo vivís la previa de la presentación?

—Estoy expectante, ansiosa, emocionada, feliz; reencontrarme con la gente presentando este material tan esperado y soñado por mí, es una bendición.

—¿Es tu vuelta a los escenarios?

—No, lo presenté en noviembre en el Centro Cultural 25 de Mayo, pero ahora muy feliz de presentarlo en Café Berlín, que es la sucursal del Café de Madrid, un lugar ideal. Recuperamos un espacio en el que se puede tomar una copa y escuchar buena música con buen sonido, es un lugar muy importante para el ambiente musical.

—¿Cómo surgió Entre amigos?

—De las ganas de grabar con Sandra Mihanovich y, al terminar de hacerlo con ella, pensé por qué no hacerlo con más amigos del arte. Ahí empezamos a hablar con otros artistas, referentes de la música y así fue apareciendo el disco; con una base de jazz, pero sin perder la esencia (como la que hicimos con Lito ­Nebbia de Viento dile a la lluvia), y eso me dio un parámetro de que estábamos en un buen camino.

—Además, recorrés todo el repertorio de la música argentina…

—Yo soy una intérprete, amo el jazz, el blues, tango, folclore, comedia musical; me gusta interpretar distintos estilos. Acá interpretamos canciones que siguen en el inconsciente colectivo como Quién va a cantar con Rubén Rada, tan vigente, y cantarla con él, que además de músico increíble es un cantante increíble. O con Ligia Piro, que es intérprete como yo, elegí una canción de María Elena Walsh, Serenata para la tierra de uno, con base de jazz y su voz que es un sueño; con Ana María Cores hicimos El twist del mono liso. Elegí a referentes de la música y la comedia musical, como Karina K, Oscar Lajad y Aquiles ­Roggero (conocido como “el maestruli” porque acompañó muchos años a Susana Giménez), con quien hicimos Humo y alcohol de Eladia Blázquez, Nostalgias, con Horacio Cobarcos. Está también Himno de mi corazón, de Miguel Abuelo, con Buenos Aires Gospel Soul, y con mi hija, Anahí Cores, hay dos canciones de la comedia musical.

—Y está también tu nieta…

—Sí, estábamos grabando y entró al estudio y cantó una parte.

—Ya está en los genes…

—Mi hija cantaba desde esa edad y hoy es una cantante a pleno y coach. Grabé con Julia Zenko, Marilina Ross... Es un sueño, este disco es un sueño.

—¿Te acompañarán en la presentación?

—Espero que sí, pero dependemos de sus compromisos, más hoy que recién estamos saliendo. Por ejemplo Piero, que grabé con él, me dijo: “Si no estoy afuera, voy”. O Adriana Varela, pero no puedo anunciar algo que no depende de mí. El formato, cuando tengo ­amigos de la música, los invito a cantar, como la canción que grabé con JAF, con Juan Carlos Baglietto, temas que no perdieron esencia. Es un orgullo presentarles sus propias canciones y que digan que es una buena versión, y eso se lo debo a Joseph Chaparro, que hizo los arreglos.

—Ya no falta nada para el show…

—No, es toda una aventura, porque el lugar está fuera del circuito tradicional, pero tiene todo lo necesario para hacer el show y creo que va a ser una fiesta.

—Cada vez que se viene el Mundial, como este año, siempre resurge la versión que hiciste de la canción de Italia 90. ¿Qué sentís que se siga eligiendo?

—Para mí es un orgullo. Pero además, en este show va a estar también, porque cada vez que hago un espectáculo como este, terminando la función, siempre alguien la pide y aunque sea a cappella la hago. En este material, además de los amigos que están, también está el público, que son mis amigos del arte. Vamos a estar todos entre amigos, festejando, cantando este material, que se grabó en una época especial para todos, antes de la pandemia, durante la pandemia y después. Los videos los hicimos cada uno desde su casa y se pueden ver en YouTube en mi canal. Este disco fue grabado en un momento que los artistas necesitábamos estar en contacto con la gente. Fue un trabajo hermoso y además fue postulado para los Premios Gardel. Además, para que me acompañen, pedí que las entradas tengan un precio moderado.