Graciela Alfano contó detalles sobre su nuevo amor

La histórica vedette Graciela Alfano se encuentra más vigente que nunca: durante estos años se la ha visto en la pantalla chica como jurado del popular programa conducido por Marcelo Tinelli y en la actualidad participa en el panel de Socios del espectáculo, rol que empezó a ocupar hace unas semanas, cuando comenzó el ciclo por la pantalla de El Trece.

Hace tiempo que la actriz no hablaba sobre sus relaciones amorosas y no se sabía nada sobre su estado sentimental, hasta hoy. Invitada al programa de Carmen Barbieri, Alfano reveló que se encuentra en pareja con un misterioso hombre, del cual está enamorada y contó detalles de como lo conoció:

"Conocí a mi nueva pareja en el supermercado. Él me pidió mi Instagram y después entraba todo el tiempo a fijarme a ver si me comenzó a seguir".

La blonda también contó algunos datos sobre la vida de su novio:

"Se llama Juan y es viudo. Habla muy bien de su exmujer y eso me encantó. Me gusta que tenga un trabajo de persona normal. ¿ Es arquitecto y yo ingeniera, pero no hablamos de eso", detalló.

Sin ningún tipo de pudor, Alfano también contó las características de Juan que la atraen: "Es delgado y tiene buena cola. Cuando viene o cuando voy a la casa me quiero quedar con él, me siento como una adolescente. Estamos juntos hace más de un año", afirmó.