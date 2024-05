Susú Pecoraro e Imanol Arias celebraron Camila a 40 años de su estreno

Por estos días se cumplen 40 años de la icónica Camila, de María Luisa Bemberg, una de las películas nacionales más taquilleras de la historia, nominada al Óscar y que aún permanece en la memoria de varias generaciones. Para celebrar el aniversario, Susú Pecoraro, Imanol Arias y Lita Stantic (productora) dieron una charla gratuita al público en el teatro San Martín (CABA), moderada por Silvina Chediek.

“Fue una suerte el haber podido hacer esa gran historia. Y, sobre todo, una suerte el poder ir viendo en perspectiva quién era María Luisa. Era tan moderna su concepción de la feminidad que yo no me atrevo a decir que era feminista. Era mucho más”, dijo emocionado Arias. “Tuvimos que desaprender lo que era nuestro tiempo. Ir para atrás y quitar todos los vicios que pudiéramos traer. Camila tenía que ser un personaje moderno, pero yo no le podía meter nada de mi actualidad de 1984. Debía seguir siendo esa niña aristocrática del siglo XIX, con su particular forma de hablar, pero diferente a las demás”, reveló Pecoraro. Al finalizar leyeron la icónica frase de despedida entre los dos amantes para dar paso a la proyección de la película en la sala Leopoldo Lugones.