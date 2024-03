Taylor Swift lanza online The Eras Tour

La taquillera The Eras Tour, que inmortalizó la gira mundial de Taylor Swift, estrena hoy en Disney+ con cuatro canciones acústicas adicionales.

El film, registrado durante los tres primeros shows que dio la cantante de 34 años en Los Ángeles en 2023, se convirtió en una de las más taquilleras del año pasado con 216,7 millones de dólares en todo el mundo y tiene 44 canciones a lo largo de casi tres horas de duración. Cuando Swift anunció el desembarco en la plataforma lo hizo con mucha emoción y hace horas se supo el nombre de las canciones que estarán en el metraje: Death by a thousand cuts, Maroon, You are in love y I can see you.

En breve, la artista presentará su nuevo y esperado álbum llamado The Tortured Poets Department, haciendo delirar a sus fanáticos de todo el mundo.