“Tenemos al alcance de nuestras manos el poder conocer a nuevos artistas”

Instalado en San Pedro, Sebastián Díaz Ramos es un músico que está lanzando Como el sol, un single que integrará su próximo trabajo discográfico. En diálogo con este multimedio, el artista recorrió su trayectoria y presentó sus proyectos venideros.

—¿Cómo te adentrás en la música?

—Mi primer registro de querer tocar una guitarra fue a los ocho años con una guitarra criolla de mi mamá. Me acuerdo de querer ser músico viendo un show de Fito Páez en la época de El amor después del amor. Me flasheó poder estar arriba de un escenario, sentir la gente... Y otro momento bisagra fue cuando escuché Sumo. Ahí también sentí que tenía que hacer música con gente y tocar en vivo.

Desde mi primer show en vivo, cuando tenía 15 años, nunca paré de tocar. Y con respecto a cómo empiezo a hacer una canción: por lo general empiezo armando la música con la guitarra ahí agregó la melodía y después trato de hacer la letra. Casi siempre en las letras reflejo sensaciones o fotografías emocionales de lo que estoy viviendo o viví, que quedan guardadas en mi disco rígido.

—¿Bajo qué circunstancias nace tu etapa solista?

—Después de tocar siempre en bandas de rock, una vez que me mudé de CABA y me vine a San Pedro estuve más o menos cinco años sin hacer ningún proyecto solo tocando como sesiónista o invitado hasta que tuve la necesidad de mostrar las canciones que estaba haciendo en ese momento. El 2015 fue un año de quiebre en lo personal, había sido padre de mi segundo niño y sentía que si no salía a mostrar mi música, me iba a deprimir, Empecé hacer terapia y ahí fue cuando en invierno de ese año grabé mi disco Bambú en una quinta en San Pedro.

—¿Qué características tiene este nuevo ­single y el nuevo material que presentarás en 2022?

—Como el sol es una canción bien de fogón, sencilla. La idea es que se sienta cercana, como si la estuviese tocando en el living de casa. Para esta canción invité a Ariel Durán, músico cantante de la banda fueguina ­Vozenoff, a quienes admiro mucho. El nuevo disco que estoy preparando es un disco medio folk y folclórico que tendrá canciones hechas en pandemia con cierta melancolía y mucho paisaje patagónico, al igual que Como el sol. La producción artística va a estar a cargo de Carli Aristide, músico a quien conocí gracias a la música de Lisandro Aristimuño.

“Como el sol es una canción que compuse a los 17 años”

El multifacético artista Sebastián Díaz Ramos reflexionó sobre el particular momento de la escena musical pandémica y también sobre cómo surgió su material en solitario.

—¿Cuáles son las sensaciones que te rodearon al llevar a cabo este single?

—Como el sol es una canción que yo compuse a los 17 años. Está incluida en Bambú, mi primer disco, en una versión reggae con banda. Con el tiempo, y dependiendo del show en vivo, muchas veces la interpreté con la guitarra sola y mi voz y quise plasmar ahora esa versión. El proceso para hacerlo fue más de adaptar la melodía y hacer cierto cambio de fraseo para que no quede tan monótona al no tener tantos instrumentos que llenen algunos momentos. La grabamos en CABA en el estudio de Carli Aristide. Él grabó las guitarras, el bajo y la percusión, yo metí las voces, y Ariel Durán grabó en Ushuaia.

—¿Qué concepto estético y sonoro tiene este nuevo lanzamiento?

—Yo diría que es una canción de playa, con una cadencia medio Jack Johnson. Me gustó mucho la idea de que la música sea una especie de loop sonoro y jugar mucho con las melodías de las voces. Creo que acá se ve reflejado mi amor y la influencia de la música de Sumo, Bob Marley o Manu Chao. La letra habla un poco de entregarse al amor sin miedo a salir herido. Creo que tarde o temprano el amor duele, pero mientras dure quiero que sea como un bálsamo que hace la vida bastante más llevadera.

—¿Qué análisis realizás sobre la escena musical actual?

—Hay propuestas que me encantan como el rap, el indie, y siempre sigo escuchando rock y canciones. Me parece un momento muy interesante en cuanto a variedad y calidad. La tecnología ha hecho posible que el abanico sea súper amplio y tenemos al alcance de nuestras manos poder conocer nuevos artistas, casi sin la necesidad de salir de casa.