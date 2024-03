Theo James y Daniel Ings cuentan detalles de The Gentlemen

The Gentlemen de Guy Ritchie es una propuesta arriesgada y divertida que recupera la película homónima para desarrollar cómo Eddie Horniman (Theo James) hereda, sin esperarlo, la inmensa finca de su padre, solo para descubrir que forma parte de un imperio del cannabis.

Para saber más detalles de la propuesta pudimos hablar en exclusiva para Argentina con James y Daniel Ings (Freddy Haldstead).

En The Gentlemen Eddie está decidido a proteger a su familia de las garras de los gánsteres, él intenta derrotarlos en su propio juego. Sin embargo, a medida que se adentra en el mundo del delito, empieza a sentirse cada vez más cómodo.

Lo que cuenta The Gentlemen es cómo un hermano que está hasta arriba de deudas con un señor de la droga toma una decisión sobre el terreno y justo cuando decide venderlo descubrirá que eso es parte de un imperio de la marihuana regentado por Bobby Glass (Ray Winstone).

La serie se mete de lleno en un mundo de mafiosos que lucha donde se lucha por controlar el mundo de la droga en Reino Unido.

Junto a James, Ings y Winstone, en el reparto de The Gentlemen están Kaya Scodelario, Joely Richardson, Joshua McGuire, Vinnie Jones, Edward Fox, Giancarlo Esposito, Freddie Fox, Kristofer Hivju y Laurence O’Fuarain, entre muchos otros. El guion cuenta con Matthew Read, mientras que la dirección corre a cargo de Nima Nourizadeh, Eran Creevy, David Caffrey.

—¿Habían visto la película original? En el caso que sí, ¿les gustaba algún personaje más que el que finalmente les tocó?

—Daniel Ings: Sí, la película original sí que la hemos visto los dos, creo.

—Theo James: Sí, pero es muy diferente. Toma ese mundo, pero ninguno de los personajes se superpone. Esta es una historia muy diferente. Guy la concibió originalmente como un programa de televisión y luego se convirtió en una película, así que está volviendo a sus raíces.

—DI: Soy un gran fan de Colin Farrell en la original, así que creo que me gusta en la película original, me encanta cuando lo hace. Hablamos de esto el otro día.

—TJ: Amamos a Colin Farrell.

—DI: Es bueno cuando Colin Farrell está en ese tipo real de partes de carácter y creo que es tan bueno en la comedia. Estoy como que clava mucho el tono de la misma, no, de esa manera, uno sabe que él es fresco, pero él es divertido.

—El programa de televisión tiene mucho humor, por lo que me gustaría saber, ¿cómo era un día en el set rodando?

—TJ: Sí, el humor estaba porque se supone que es una comedia, ya sabes, con violencia y un poco de drama salpicado. Sí, eso era, el humor era la parte divertida. Tengo que encontrar la comedia y yo en las escenas de los hermanos... Siempre buscamos oportunidades para ajustar las cosas y poner pequeñas bromas aquí y allá, incluso en las profundidades del drama, y creo que ese es el estilo del tipo y estamos de acuerdo. Supongo que es nuestro estilo, tan pronto como se vuelve demasiado dramático, es divertido ser capaz de socavarlo con la broma.

—DI: Sí, hay muy poca seriedad en el programa, lo que creo que es lo que quieres decir. Hay mucho de nuestros gustos. En general, en términos de lo que yo veo, pero en parte porque creo que no se puede comparar la serie con la vida real, porque es muy, muy exagerada. Pero creo que cualquier situación en la que he estado, por oscura que sea. Sin embargo, aterradora o lo que sea, como siempre, termina con alguien diciendo algo estúpido, diciendo algo gracioso para la luz en el estado de ánimo, por lo que, para mí, personalmente, creo que probablemente estés de acuerdo. Supongo que siempre es bueno. Sí. Me encanta tener ese tipo de humor para que todo sea entretenido.

—¿Cuál fue el mayor desafío que les propuso la serie?

—TJ: Probablemente, el hecho de que los guiones no estuvieran terminados cuando rodamos algunos de ellos fue un reto. Debo decir eso.

—DI: Es difícil, es siempre extraño cuando te haces cargo de un proyecto como este. Es muy frecuente que lo hagas sobre la base del primer par de guiones y tengas una vaga idea de por dónde van las cosas, sigues ajustando las cosas y cambiando las cosas en el día para que en el momento en que tengamos la cosa más segura era en gran medida un festín. Y definitivamente algo que era un reto para los dos, para tratar de asegurarse de que mantenemos que a través de la línea, es todo lo que usted sabe que es una especie de episodios en los puntos. Y en última instancia, es que es una comedia negra, pero creo que es para mantenerlo a través de la línea, a través de episodios donde la gente lo haría y quisieran seguir viéndola. Creímos que era importante tener ese tipo de relación familiar.