Thierry Frémaux: “Hay que mantener la ayuda al cine”

Thierry Frémaux, director artístico del Festival de ­Cannes, llegó al país para impulsar dos proyectos que lo apasionan, Ventana Sur y la Semana de Cannes. Dos citas ineludibles para los cinéfilos, productores, realizadores y gente de la industria. En diálogo exclusivo con diario Hoy, analizó la actualidad y la necesidad de preservar el acervo cultural.

—¿Cómo fue la preparación de esta edición de Ventana Sur y la Semana de Cannes en un contexto bastante complicado en todo el mundo y en Argentina en particular?

—En todo el mundo. Pero este 2023 fue un gran cambio, así que la preparación, la manera de elegir las películas fue complicada porque tenemos un montón de buenas películas y por eso que fue un placer y también una dificultad de elegir las películas. Pero seguro que el mundo es complicado y más y organizar un festival de nivel mundial también. Es difícil tener consideraciones, que son los temas del mundo de hoy y que no eran los de hace 10 años y con parte de la prensa o las redes sociales dispuestas a hacer un escándalo de todo. La única misión del Festival de Cannes es mostrar películas, cuidar a los artistas, los profesionales, y demostrar que el cine es una cosa importante en nuestras vidas. Es poner el cine en el centro del mundo durante dos semanas y eso, bueno, más o menos llegamos a resultados. Desde 1946, y también este año, fue una cosa buena por la confianza que los proyectos y las películas que íbamos a mostrar eran buenos. Yo creo en el cine, y tuvimos y tenemos obras de cine para entretener con un diálogo con cada espectador, y eso es nuestra misión, llevar esta defensa de ideales.

—Decís que Cannes pone el cine durante dos semanas en el centro, pero en realidad ustedes marcan la agenda cinematográfica del mundo durante todo el año...

—Una vez que tenemos una película y la mostramos, ya luego les pertenece a los productores, a los periodistas, a las salas, a otros festivales. Y por supuesto que yo estaba muy preocupado por ver la prosperidad y el destino de las películas que tenemos. Porque también es parte de nuestros deberes, de tomar una película y ver qué pasa con ella, pero también lo hace Berlín y todos los festivales. Nosotros también a veces mostramos directores que nacieron en otros festivales y eso es una como una red, una comunidad mundial para ayudar al cine y las películas.

—Hablando de comunidad, ¿se siente presión saber que no solo estás al frente de un festival, sino que también se van tejiendo lazos y redes?

—No, ninguna presión. Cada uno va a hacer lo que debe hacer y siempre digo que la única presión que tengo es cuando alguien me llama para decir que tiene la mejor película de la historia de la humanidad. Es normal. Por supuesto que un director debe pensar. Eso es otra manera de decir su amor al cine y cada decisión es respetada. Salvo este año Víctor Erice que me atacó, pero que siempre es muy respetada.

—En un contexto que tiene que ver con plataformas, originalmente cuando Cannes presentó la primera película producida por una plataforma fue un escándalo… ¿Cómo ves la evolución desde ese momento a hoy, cuando ya no se discute esto?

—Hoy en día es algo más natural. Pero la única cosa que tenemos en claro es que, por reglamento, la película en competencia debe estrenarse en salas, sin ninguna excepción. Por eso la gente de Netflix, que son amigos, pero ellos quieren competir y deben aceptar esto. Pero, por ejemplo, Apple, que tiene mucha plata, aprovechó la película de Martin Scorsese fuera de competencia, porque él no quería volver a competencia. Yo siempre digo que las plataformas no son hermanos del cine, sino primos, pero es la misma familia y no hay ningún peligro de contar una historia con imágenes. Eso puede ser en el cine o con una serie y también en una plataforma. Eso no me parece mal.

—En el festival hay una parte que tiene que ver con la recuperación de obras, ¿eso es algo importante para ustedes?

—Sí, es una misión importante proteger al pasado, pero no porque el pasado es el pasado y ya, sino porque necesitamos el pasado, necesitamos llevar el pasado al presente. Hay un montón de películas que desaparecieron por el mismo material con el que se hicieron. Por eso hay que mantener la ayuda al cine. Porque el cine es parte de la historia del arte.