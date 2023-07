Tini, de fiesta en Ibiza

Después de algunos meses de idílico amor entre Tini Stoessel y Rodri de Paul, empiezan a aparecer los primeros rumores de crisis. Pero eso no parece afectarle mucho a Tini, porque se dio a conocer una serie de fotos e imágenes que la muestran a pura fiesta y divertimento en un boliche de Ibiza. A ella se la ve radiante y luciendo el novísimo cambio de look que se hizo, junto a un grupo de amigas, que no son famosas y que se conocen desde que eran muy pequeñas, y que actualmente viven en España. En uno de los videos, se la puede ver a ella cantando una de las canciones que hizo con Tiago PZK. También, en otro momento, el DJ pidió un fuerte aplauso para la artista que estaba presente en la fiesta: “Te amamos mucho, sos la número uno”, le dice, y luego se pudo ver que Tini estaba muy emocionada. Por si fuera poco, según se pudo saber, la cantante y actriz se encontró allí con la novia de la Brujita Verón, que estaba a full despedida de soltera. Ambas compartieron un rato con muy buena onda; incluso hubo fotos y luego cada una siguió con su grupo íntimo. La semana que viene, la cantante estará viajando a Brasil para poder seguir y retomar su agitada y cargada agenda de shows y recitales. Además de todo, los rumores de que se encuentran en crisis con Rodri de Paul siguen, pero el periodista Ángel de Brito se encargó de desmentir y aseguró que siguen juntos y que nada cambió. “De la boca de los protagonistas: no están separados Tini y De Paul. Ayer estaban tomando mate tranquilos mientras leían los rumores”, expresó el periodista. Y agregó en su programa:

“A la noche estuvieron cenando con Emilia (Mernes) y Duki. Tanto Tini como Rodrigo desmienten estos rumores de separación. Se rieron y dijeron que estaban acostumbrados. Tini ha estado un poco desconectada de las redes a partir de sus problemas de salud mental”.