Tini y Steven Spielberg, un solo corazón

Invitada al ciclo nocturno de Jey Mammón, Tini no solo conquistó a la audiencia. Fue tendencia en redes al interactuar con el conductor desnudando intimidades y dialogando de una manera coloquial.



Además, principalmente, reveló una anécdota como al pasar que rápidamente fue furor entre los cinéfilos y fanáticos de la joven cantante. La artista participó del casting para protagonizar la nueva versión de West Side story, dirigida por Steven Spielberg, de próximo estreno, y quedó entre las tres finalistas para el rol central.

“Fui y se me hizo eterno, hice pruebas, mandé videos y dejaron de llamarme por mucho tiempo. Un día me llamaron y fui a una entrevista con él... No daba más de los nervios, no me acuerdo ni qué dije”, comentó. “Lo tenía sentado ahí al chabón”, dijo. “Me mandó una carta, agradeciendo todo, que la voy a enmarcar”, aseguró, y sumó: “Fue muy amable y respetuoso, de los mejores días de mi vida”.