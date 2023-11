Toby Poser: “Está muy bueno poner de relieve el trabajo que hacen las mujeres en el cine de género”

Actriz, productora, directora, Toby Poser llegó al país para participar como jurado de la edición 38 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y proyectar en la celebrada sección Hora Cero su última producción Where the devil roams. Con ella hablamos en exclusiva.

—¿Sensaciones de estar aquí en el festival?

—Bueno, primero, me siento una extraterrestre total. Son muy cinéfilos, tan inteligentes, me dieron una bienvenida tan cálida que creo que necesito un cuerpo más grande para poder hacer entrar a mi corazón todo esto. Además, he visto un montón de películas hermosas en la Competencia Argentina.

—¿Cuándo decidiste empezar a dirigir?

—Yo era actriz, y hace 13 años, cuando cumplí 40 años, empezó a bajar muchísimo el trabajo y decidimos en vez de ponernos a esperar y que otra persona tenga interés empezar a hacer películas. Yo ya había actuado durante años y fue como una evolución natural para nosotros hacer nuestras propias películas como actores y directores, y después de ahí fue un viaje de ida.

—¿Por qué cine de género?

—Empezamos con dramas. Hicimos cuatro bastante oscuros e intensos también, siempre con sentido del humor, pero eran dramas. Y nuestra hija Zelda quería hacer una película de terror, tenía 13 años en ese momento y yo solamente ayudé a filmarla. Después yo quería hacer una película también porque me di cuenta que me estaba divirtiendo tanto en ese momento. Yo estaba viviendo una experiencia con cáncer de los órganos reproductivos, entonces de alguna manera esto encajaba con la narrativa de mi primera película de género, que habla de una madre que pierde su hija. Hay como historia paralela, estaba perdiendo una cierta parte con de mi cuerpo como mujer, como madre, entonces fue como algo natural pasar al terror porque era autobiográfico y también me ayudó a distraerme del dolor que estaba viviendo. Para nosotros este género se siente como algo supernatural, fue como llegar a casa, estamos bien con esto.

—¿Te inspiran hechos propios para tus películas como esto que me acabas de comentar?

—Siempre hay como un subtexto autobiográfico y realmente nos preocupó saber o pensar que nunca más íbamos a estar quizás juntos para hacer una película, porque mi hija se estaba por ir a estudiar. Entonces bueno, así fue que nos hicimos una pregunta, sobre cómo trabajar con la familia.

—¿Cuál es el secreto de trabajar con la familia?

—Nos sentimos muy bien en compañía el uno del otro, nos aseguramos que nuestras producciones sean divertidas. Y filmamos también para poder participar de festivales como este, porque esa es la mejor parte. Todos sabemos cómo plantarnos detrás de una cámara, pero Johnny es mejor que yo y es muy abierto a las ideas que le damos, la música. Entonces, es como un organismo vivo en nuestra familia y nosotros sabemos cómo bailar el uno por el otro, y hemos descansado en las fortalezas de cada uno, pero también trabajamos superduro, fue difícil entrar.

—En el cine de género hay muchas mujeres dirigiendo, pero ¿se complicó tu ingreso?

—Es más fácil en el mundo del cine de género, sin lugar a dudas. Tres de los cuatro somos mujeres y somos reconocidas en las comunidades del género como mujeres directoras, y al principio no recibíamos el reconocimiento debido, pero mi hija ahora, por ejemplo, sí tiene el reconocimiento como directora y me encanta ver eso. Me gustaría pensar que en algún momento vamos a llegar un lugar en el cual no va a ser necesario pensar en diferencias entre los géneros, la división entre género femenino y masculino, pero por el momento me parece que está muy bueno poner de relieve el trabajo que hacen las mujeres en el cine de género.

—¿Cómo manejan a todos los fanáticos que tienen?

—Me emociona hasta las lágrimas ver toda la amabilidad y la calidez. Es inesperado, es muy alentador también, y muy difícil. Es difícil para todo el mundo, no solamente para nosotros, pero cuando te gusta hacer lo que amas y le pones el ­corazón realmente tiene mucho sentido. Significa mucho para noso­tros saber que otros lo aprecian y esto es como un fuego que sigue vivo para nuestra pasión. Esto de saber que la gente nos sostiene es algo que tiene un significado enorme para nosotros.

—¿Vas a volver?

—Estoy completamente dispuesta a volver. Soy amante de todas las cosas argentinas, sobre todo su gente.