Tomás Wicz: “El estreno virtual va a ser extraño”

Televisión, cine, teatro, música, no hay rubro en el que Tomás Wicz no despliegue su arte y su esfuerzo. Recientemente nominado al Premio Cóndor de Plata como mejor actor por su interpretación de Lucas en Los miembros de la familia, de Mateo Bendesky, ahora espera para el 23 de julio el estreno en Cinear de Yo, Adolescente, de Lucas Santa Ana.

Además, se sumerge en la música, algo que ya había experimentado en obras como Mamá está más chiquita, lanzando junto a Paloma Sirvén el EP de Plastilina. Diario Hoy habló con él para conocer detalles de sus proyectos.

—¿Cómo estás viviendo la cuarentena?

—Bien, dentro de todo no me puedo quejar, es un momento jodido, para todo el mundo, pero aprovecho que se pararon todos los compromisos del año para producir música. Saqué un EP de Plastilina, con Paloma Sirvén, algo que quería y que con la vorágine del año normal no se puede.

—¿Estabas con algún proyecto cuando se decretó el aislamiento?

—Sí, estaba con dos obras de teatro: La Carencia, dirigida por Julieta Otero, y Precoz, dirigida por Lorena Vega, con Julieta Díaz.

—Ya van a tener la oportunidad…

—Sí, ya sé, y estamos viendo cuál es la mejor manera de hacerlo, porque cuando se vuelva a los teatros va a ser distinto.

—¿Es difícil parar de golpe todo?

—Fue muy raro, surreal, pero más allá de poner el freno, es por la situación. No por no hacer las obras, me asustó mucho el porqué, entendiendo que mis condiciones son privilegiadas, que hay gente que está muy mal, por ende no tenía que preocuparme por cuestiones económicas, por ejemplo. Fue durísimo, pero me puse a pensar en todo lo bueno que tengo.

—También estabas con la serie El mundo de Mateo…

—Sí, no llegué a rodar, como tampoco a estrenar la obra que iba a ser el día antes de que se decretara el aislamiento.

—Sos muy inquieto ¿cómo llevas los días?

—Deposité todo el tiempo y energía en la música, a Paloma Sirvén como chiste le dije que hiciéramos esto, y lo hicimos. Todo en cuarentena: producir, componer, grabar, hasta un videoclip, no paramos nunca, era el motivo para levantarnos todas las mañanas. Grabamos todo de manera casera, pero quedó un EP conceptual de éste momento, atravesado por nuestra poesía y creatividad.

Fue como un instinto de supervivencia. Por suerte se abrieron más cosas, hice una canción para Yo, Adolescente, estamos metiéndole mucho a eso porque lo actoral está detenido.

El estreno online de Yo, Adolescente

Con un elenco de intérpretes que renuevan el star system local, encabezado por Renato “Tato” Quattordio, Malena Narvay, Thomas Lepera y Jerónimo Giocondo Bosia, Wicz es parte de este relato que pasó por el Festival de Huelva. Allí obtuvo los premios al Mejor Actor (Quattordio) y el Premio Mejor Película otorgado por IES Pablo Neruda (Jurado Joven). La película se verá el 23 de Julio en Cinear.

—¿Cómo llegaste a la película? ¿Sabías algo de Zabo y su relato?

—No conocía la historia, fui a hacer el casting sin saber nada. De hecho cuando llegué, y me dijeron que había quedado para un personaje me di cuenta de que había muchos conocidos en el elenco. Cuando leí el guion me encantó, porque sentí que era el tipo de películas que me gustaban a esa edad, que necesitas para verte representado y entender. Las ventajas de ser invisible era mi preferida. Creo que Yo, Adolescente tiene mucho de eso. Cuando me enteré en el rodaje que era la vida de Zabo, me enamoré más del proyecto.

—¿Qué sensaciones tenés por el estreno?

— El estreno virtual va a ser extraño, es una experiencia nueva, pero vamos a ver qué onda. Grabamos la canción con Paloma que seguramente la lanzarán antes del estreno en Cinear. La red carpet va a ser rara pero va estar buena.

Premios, cine y los proyectos que quedaron atrás

En Los miembros de la familia, Wicz interpreta a Lucas y recibió una nominación a los premios que otorga la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina.

—Estás nominado a los Premios Cóndor como mejor actor por Los miembros de la familia…

—No lo puedo creer y de hecho ahora que me lo nombrás me acordé. Fue inesperada la nominación, hay una parte de mí que sabe que ganar o perder un premio no te hace ni mejor ni peor actor. De todos modos, cuando me dijeron me sorprendí y me sentí muy feliz, porque es la primera vez que me nominan. Con Los miembros… fuimos a Berlín, a China, es una película muy chiquita rodada en tres semanas en la Costa, es increíble, no lo puedo creer tampoco, como tampoco ir a China, menos a partir de algo tan chiquito y amoroso. Mega feliz, y ojalá se puedan hacer los premios en persona.

—¿Tenés algo pendiente de estreno o proyectos?

—No, hay cosas, pero nada que pueda decir porque aún no se concretaron y menos ahora. Al rodaje de El mundo de Mateo 2 volveremos cuando se pueda.