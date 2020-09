Tomi Lago presentó Un guiño

Aunque reconoce que sus gustos e influencias son amplios, saliendo de la adolescencia, Tomi Lago se encontró con el tango. Desde entonces, lleva varios años cantando en bares, centros culturales y milongas.

Recientemente, el artista lanzó su primer tema y videoclip donde, con su característica voz rota pero alegre, replicó la idiosincrasia porteña en Un guiño, un tango cargado de “humor y amores inconclusos, que se encuentran en la esquina y en el bodegón”.

―Lanzaste un tema y video que combina la estética tanguera con las problemáticas clásicas del desamor y una letra actual, ¿cómo fue el proceso compositivo?

―La hicimos con Joaquín Prada, a quien conocí ese mismo día y que hoy es mi amigo, pero se dio algo que hubo entendimiento instantáneo y fluyó. Tratamos de sostener la impronta y la temática del tango, pero justamente como un guiño al millennial que al fin y al cabo me interpela. En cuanto al video, está dirigido por Orco, y la idea era recrear un escenario que es verídico, porque canto en un bodegón, el mismo al que voy hace más de seis o siete años. Es un lugar muy pintoresco y que tiene mucha energía porteña o de zona urbana.

―¿Y por qué tango?

―Hay una camada de jóvenes de mi edad que tocan tango. Son muy buenos músicos. La realidad es que de chico escuchaba a Los Redondos, Spinetta y demás, pero dejando la adolescencia empecé a escuchar tango. Tengo voz para el género y me queda cómodo, y es la música que más trascendencia tuvo a lo largo y ancho del mundo, es lo que nos representa. Entonces me pareció que no podíamos dejar de hacerlo acá en Buenos Aires, como una especie de reivindicación. Con este material, decidimos ir por la lógica imperante que es sacar un tema y video. Y en un mes estaremos lanzando el siguiente, que es más bolero. Estamos terminando de grabar otro que, si bien tiene otro estilo, mantiene el sonido al Río de La Plata.