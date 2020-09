JAF, un hombre del blues y del rock and roll que canta para vos

-durante una entrevista íntima con este multimedio, Juan Antonio Ferreyra, más conocido por su seudónimo artístico JAF, recorrió su vasta trayectoria como músico solista e integrante de diversas formaciones. Además, presentó el espectáculo virtual Hoy canto para vos, que dará el próximo 25 de septiembre a las 22:30 y cuyas entradas pueden adquirirse a través de Plateanet.

—¿La llegada a Riff fue trascendente en tu carrera?

—En ese momento, con 27 años, tenía una banda amada y hacía temas propios, por primera vez en toda mi vida. Desde hacía mucho tiempo tocaba de forma profesional, pero ese era un proyecto más de barrio que era llevado adelante con mucho amor. En ese entonces me convocaron de un grupo que era el número 1 indudablemente en la República Argentina, que fue Riff. De repente pasé del anonimato a presentarnos en Badía y Compañía, tan solo a tres semanas de haberme sumado. Fue en octubre de 1985. Luego dos conciertos en el estadio de Obras Sanitarias y así la gente comenzó a conocerme.

—Solés presentarte en formato solista o junto a tu banda…

—Son diferentes, pero suceden ante personas, fanáticos que me conocen hace muchos años. Cuando subo solo con la guitarra, me siento libre para tocar o parar en cualquier momento, e interactúo todo el tiempo con ellos. No me preparo tanto, ni tengo lista de temas. Con el grupo, armamos un esqueleto de lo que será un porcentaje de los temas del show, pero después hay mucha apertura. Simplemente porque toco con dos amigos de toda la vida, Beto Topini y Pablo Santos. Los conozco hace más de 40 años. Con ellos es prácticamente como estar solo, porque tenemos mucha libertad. Disfruto del sonido que tienen, y me apuntalan todo el tiempo en el momento en que quiero tocar la guitarra o cantar.

—¿Cómo viviste la experiencia de compartir el escenario con tu hija?

—La primera vez que hice algo con

Virginia Ferreyra, como si fuera un juego pero de forma superprofesional, fue en el teatro Gran Rex, en Capital Federal,con 3.400 personas. Tenía 7 años y la invité a tocar su trompetita. Después hubo otras actuaciones y grabaciones. Es magnífico, tengo que agradecerle a ella y al destino por haber permitido que se puedan hacer cosas en conjunto.

—¿Qué expectativas tenés ante el show por streaming?

—Es algo que la gente no dominaba, no conocía. Pero hemos aprendido sobre el show por streaming. La expectativa que tengo sobre el show es que se meta mucha gente, y tratar de enfocar algún tipo de energía de mi parte, para que esto salga hacia afuera del país para mostrar la performance que tenemos junto a la banda en vivo. Todos sabemos que el streaming brinda una conexión auditiva y visual pero lo que falta es la enorme posibilidad de la comunicación energética que se da en la presentación presencial. Al estar en frente del otro, existe una relación mucho más fuerte. Eso es lo que internet en este momento no puede entregar. Sin embargo puedo tocar al mismo tiempo para diferentes lugares. Creo que el streaming llegó para quedarse.