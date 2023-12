Ulises Bueno regresa a los escenarios

Ulises Bueno tiene una vida ligada a la música. Es el hermano menor del Potro Rodrigo y, al llegar a la adultez, quiso seguir sus pasos.

La vida lo llenó de éxitos y hits que sonaron en todas las radios, pero también los excesos lo llevaron fuera del raid mediático para poder recuperarse. Es más, esto lo llevó a retirarse de su carrera profesional, pero siempre va por más, se recuperó y ahora regresa. Está ensayando y se presentará en vivo en todo el país. Decidió emprender la gira Ulises y celebrar los veinte años sobre los escenarios.

En diálogo con un medio de alcance nacional, el muchacho dijo que cambiaron las fechas de esta semana debido a la tormenta que azota a nuestra provincia: “Venían medio a contrarreloj por el clima y con pronóstico de lluvia no llegaban a armar todo, era complicado para la técnica”.

Vale mencionar que en los inicios el muchacho cantaba los temas de su hermano y poco a poco empezó a entonar los propios. En el último tiempo, debió dejar los escenarios por una patología respiratoria que lo llevo a usar oxígeno y a suspender sus shows.

Para ese entonces, declaraba en Intrusos: “Me siento un agradecido de la respuesta del público. Es una carrera muy larga que hemos hecho, 23 años de laburar, de cagarnos de hambre, de pasarla feo, de sacrificarse, de tratar de hacer las cosas bien y que nadie te dé una mano”.

Asimismo, continuó: “Muchos amigos del campeón en su momento me dieron vuelta la cara, me costó, después te convocan, te llaman, te necesitan porque sos un producto que genera mucho dinero, rating o lo que sea. Porque Ulises Bueno hoy en televisión es lo más publicitado... y no va por ese lado”.