Ulises Puiggrós: “Me gustan muchas facetas de expresión”

Desde el sábado 4 de septiembre a las 22:30, en Espacio Callejón de la Ciudad de Buenos Aires, Ulises Puiggrós presentará Lila, obra que ha escrito también y en la que encarnará a una mujer trans. Diario Hoy habló con él días antes del estreno.

—¿Sensaciones de finalmente poder mostrar Lila?

—Feliz, es un trabajo que desde que lo escribí son casi dos años y medio, me parece. Perdí la cuenta por la pandemia, pero es un montón, e igual creo que la pandemia lo favoreció, porque es un trabajo complejo en el que hago de mujer trans. Me apoyaron muchas amigas de la comunidad trans que tengo, y en las que me basé, y siento que ya estoy preparado para que la gente lo vea. Es una obra hecha con mucho respeto.

—La obra habla del éxito y el exilio, y cómo siempre se intenta regresar para buscar la aceptación de los de uno. ¿Hay más responsabilidad por reflejar esto?

—No es la primera vez que escribo una obra sobre la comunidad trans, hice una que se llamó Miranda, protagonizada por Romina Escobar, que ahora está nominada a los Premios Cóndor. Lila surgió hace tres años, cuando filmé La sombra del gato, con Danny Trejo, de José Cicala, donde originalmente iba a hacer de secretario del personaje de Mónica Antonópulos. Después me sugirió hacerlo vestido de mujer, y así lo hice, son cuatro escenas, más drag queen, pero eso hizo que después escribiera la obra de teatro en una vacaciones. Se ve que había algo latente, admiro mucho a Romina y a todas las chicas de la comunidad trans, porque nacieron en una época en donde no tenían posibilidades, y admiro que hoy superaron eso y tengan su voz y se expresan como artistas, y así nació Lila, con mucho humor, porque creo que sin humor no podrían haber superado eso.

—Sigue siendo difícil para ellas...

—Sí, porque son muchas las paredes que tienen que derribar, ellas mismas, su cuerpo, su rostro, que la sociedad las vea de esa manera, siempre buscan la aceptación, porque al principio ellas mismas no se aceptan como son.

—Viendo tu carrera, mutaste mucho: te conocimos a través de programas de entrenamiento, después la actuación, pero ¿cómo te definís?

—Como un artista, porque me gustan muchas facetas de expresión, escribir, dirigir, actuar, pintar, vestuario, todo lo creativo, pero si tengo que elegir, elijo actuar.