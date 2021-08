Lucas Turturro presenta su primer largometraje de ficción

El realizador Lucas Turturro presenta en cines y Cinear Play Cómo mueren las reinas, una siniestra historia de amor y deseo que involucra a dos hermanas (Lola Abredo y Malena Filmus) que se disputan a un joven recién llegado (Franco Rizzaro). Diario Hoy dialogó con el realizador para saber detalles de este thriller.

—¿Fue difícil dar el primer paso para este primer largo de ficción?

—Es algo que siempre me gustó y había hecho cortos y algunas cosas chiquitas en la televisión, pero la oportunidad se dio ahora y de manera bastante sorpresiva. Estaba escribiendo con Mauro Guevara un guion, comedia, y él, que es parte de Aleph Cine, se acercó con este guion de Constanza Boquet y me propone hacer la película, y es algo a lo que uno no está acostumbrado, porque te dicen que tenés que ser autor de tus propios guiones. Dejamos el otro proyecto y comenzamos con este que no solo me gustaba sino que además me representaba más.

—Habiendo visto la película, uno no imagina a otros actores. ¿Cómo fue el casting?

—Primero tuve que sentir propio al guion, aportando cosas como la parte de los sueños, que era la manera de apropiarme de mis personajes. Se dio que empaticé rápidamente con el personaje de Juana porque estaba en un momento bastante oscuro de mi vida, y también proyecté hacia los otros roles, entendiendo el tema principal de la película, que es el deseo. Para el casting convocamos a María Laura Berch, hicimos una convocatoria cerrada, y cuando aparecieron Lola Abredo y Malena Filmus supimos que eran ellos. Habíamos pensado en Umbra desde el principio, vimos otras actrices y combinaciones, pero terminó siendo ella, y al tiempo, hablando con Constanza, la guionista, ella me contó que lo escribió pensando en ella.

—Y faltaba Lucio, ¿tuvieron idea ahí o es alguien que también surgió en el casting?

—Franco fue de las primeras opciones, probamos algunos otros, pero nos jugamos por nuestra primera intuición. Él encarna el objeto de deseo de las chicas, y más allá del porte de galán, tiene el ejercicio de la actuación. Además, parece más chico y servía para la película y sumó la parte musical de la película. Me pasa lo mismo que a vos: hoy veo la película y no la imagino con otro casting.

Más estrenos

CICATRICES

Desde Serbia, Miroslav Terzic propone un relato en donde el pasado conjuga el abismo del presente del personaje protagónico. Ana es una mujer a la que nadie le puede quitar de la cabeza la siniestra idea de que a ella y otras mujeres les quitaron a sus hijos recién nacidos para venderlos en otros países.

Valiente propuesta que se vale del talento de su actriz Snezana Bogdanovic para potenciar la película.