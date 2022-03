Un balcón con vistas: de España a Buenos Aires sin escalas

La divertida comedia Un balcón con vistas, de gran éxito en España, llegó finalmente a Buenos Aires, al teatro Multiescena, con funciones todos los domingos a las 19, con la dirección de María Rosa Frega y los protagónicos de Georgina Mollo, Solange Verina, Nicolás Zuviría y Gastón Ares. Diario Hoy dialogó con ellos para saber más detalles de la puesta.

—¿Cómo fue volver al teatro?

—Georgina Mollo: En mi caso, además de la obra, cuando fui como espectadora el año pasado me dio mucha emoción. Desde este lado, sentís la misma emoción, porque la gente lo disfruta, se genera algo íntimo que me encanta.

—Nicolás Zuviría: Me pone muy contento que en pandemia la gente se atreva a salir y elija el teatro, porque nos dio cierta comodidad de quedarte en casa viendo Netflix. Me siento muy feliz de volver a pisar el escenario tras mucho tiempo.

—Solange Verina: En mi caso tenía muchas ganas, estuve en 2019 haciendo funciones, pero después vinieron dos años de desesperación y ansiedad, no me copaba el teatro virtual, me gusta actuar y verlo en un escenario, tenía muchas ganas de actuar, mi cuerpo lo necesitaba, y volver con esta obra que está tan buena es un plus.

—Gastón Ares: Estuve el año pasado haciendo una obra en la temporada de Mar del Plata, y frenamos porque una de las actrices quedó embarazada, y con la Compañía de Teatro Argentina hice La celosa de sí misma en el Centro Cultural de la Cooperación, que reestrenaremos, y además soy profesor de ciberteatro que se expandió hacia otros países, y un poco de eso también pasó con este texto, que durante seis temporadas se hizo en España y ahora nosotros lo hacemos acá.

—¿Fue complicado para vos dirigir en este contexto?

—María Rosa Frega: Yo volví con esta obra, en dos años no hice nada más, salvo un corto, lo viví como un duelo, fue terrible para mí no poder hacerlo, porque hace 38 años que me dedico a esto, y volver fue mucha adrenalina, me convocaron un mes y medio antes, había otro director, y nunca lo hice en tan poco tiempo, y menos con actores que no conocía, y fue una experiencia maravillosa. Volver, y tuve miedo por los contagios, y excepto una de las chicas, el resto no y pudimos llegar al estreno muy bien y cada función esto va mejorando. La experiencia es muy fuerte, no sabíamos si la gente iba a venir, pero sí lo hace, con barbijos, con cuidados, y no conozco a nadie que en esta o en otra obra se haya contagiado.