Un mes con novedades para todos los gustos

Paramount+ llega a julio con nuevo contenido exclusivo para todas las audiencias. Desde dramas duros y contenido fantástico, pasando por series experimentales que dan vida a nuevas historias originales hasta los mejores programas infantiles que causarán diversión y risas entre la familia.

Estos títulos se suman a la gran oferta de contenidos globales y originales que ofrece la plataforma de streaming prémium, como The handmaid's tale, House of lies, No activity, Acapulco shore, Dexter, y muchos otros formatos y títulos globales de MTV, Comedy Central, Showtime, Paramount Pictures y Nickelodeon.

La plataforma continúa ofreciendo un diverso catálogo de películas: 10 minutes gone, Spiderman: land of mine, Star trek: into darkness, Jumanji: welcome to the jungle, Cloverfield, Bob Esponja: la película, entre otras.

Este mes se incorpora el estreno de Blackbird, un drama duro y elegante con un elenco de actores premiados que traen una historia de muerte que invita a vivir. Narra cómo una mujer (Susan Sarandon) que padece esclerosis lateral amiotrófica decide acabar con su sufrimiento por medio de la eutanasia con la ayuda de su marido.

Sin embargo, la decisión trae consigo una serie de conflictos enterrados en el pasado con sus hijas y otros familiares cercanos. En materia de series, a las exclusivas como The handmaid’s tale, No activity, Your honor y One dollar y se suman al catálogo Everyone is doing great, Cinema toast y el misterio para adolescentes en la temporada 4 de Hunters Street.