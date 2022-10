Un mundo extraño: antes del estreno, todos los secretos revelados

Un mundo extraño, que se estrena el 24 de noviembre, es la nueva película animada de Disney. En las ­vísperas del lanzamiento, diario Hoy pudo dialogar en exclusiva con dos de sus animadores, Amy Smeed y Justin Sklar, para saber detalles de esta inspiradora historia que tiene, además, por primera vez, a una pareja abiertamente gay en el reparto.

La película, dirigida por Don Hall y Qui Nguyen, cuenta cómo una familia increíble debe superar sus diferencias para salvar un mundo extraño lleno de peligros y sorpresas. En el largometraje número 61 de Disney Animation participan con sus voces Jake Gyllenhaal (Searcher Clade), Dennis Quaid (Jaeger Clade), Jaboukie Young-White (Ethan Clade) y Lucy Liu (Callisto Mal), entre otros.

—Antes de hablar de la película que en breve llega a los cines de todo el mundo, quería saber: ¿cuándo supieron que querían ser parte del mundo del entretenimiento?

—Amy Smeed: Yo me enamoré de la animación en la escuela, donde me interesé en arte, y al tercer año tomé una clase de animación y me pareció increíble, y después ya me enfoqué en esto.

—Justin Sklar: Fui a una escuela con orientación artística, y compañeros más grandes habían ya hecho cortos animados y quise entender cómo todo funcionaba, así que así empecé.

—¿En ese momento admiraban a algún dibujante o animador? ¿Tenían algún show animado o película de animación preferida?

—AS: Es muy difícil elegir una porque tengo muchas, siempre me gustaron las películas animadas con animales, como La dama y el vagabundo, 101 dálmatas, solo las menciono, pero son muchas, muchas.

—JS: Muy similares las mías, y también amé Los Increíbles, por lo que además significa para la animación.

—Seguramente tras el estudio tuvieron que golpear varias puertas hasta conseguir aquello que deseaban. ¿Cómo llegaron a su primer trabajo?

—AS: Después de graduarme tenía un portfolio de trabajo, pero sentía que no era lo demasiado fuerte para presentarlo en animación de Disney, así que empecé en otras áreas, hasta que para Chicken Little se abrió un programa de entrenamiento y apliqué, y empecé ahí con un mentor.

—JS: Apliqué para muchos trabajos júniors, hasta que entré en uno en Disney, justo un momento con mucho trabajo, que fue superinspirador. Hice eso, volví a la escuela, y al año regresé como aprendiz, pero mi primera película en la que trabajé fue en Ralph, el demoledor.

—¿Qué es lo que más les gustó de ser parte de Un mundo extraño?

—JS: La libertad para trabajar, con una animación muy cuidada, tratando de entender cómo decisiones extrañas te pueden llevar a diferentes lugares, e incorporamos cosas nuevas en la comunicación.

—AS: Lo interesante fue la confianza que depositaron en nosotros, principalmente Don Hall, el director, con quien ya trabajamos anteriormente, las charlas que tuvimos, que todo era en beneficio de la película, ­además del tema de la película, el legado, y cómo pasárselo a nuevas generaciones.

—Voy con otra pregunta difícil, porque seguramente, como cuando me dijeron sus animaciones preferidas de niño, acá también les costará, ¿cuál es su personaje favorito de la película?

—AS: Ethan, lo amo como adolescente, es divertido, pero también muy valiente, amo eso de él, además de cómo se interesa por el mundo al que ingresa.

—JS: Jaeger, por su potencia, la actuación, y en cómo Dennis Quaid hizo aún mucho más grande todo, muy emocionante.