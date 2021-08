Un participante de "100 argentinos dicen" increpó a Barassi: "Me pone incómodo"

"100 argentinos dicen" es el programa de eltrece que, gracias a la carismática conducción de Darío Barassi, se volvió muy popular y momentos que se viven al aire se viralizan.

Uno de ellos ocurrió este lunes pero más que gracioso, como la mayoría de los que protagoniza el conductor, fue tenso.

“Pedro, ese peinado me gusta”, le comentó Barassi. “Gracias, es nuevo”, le respondió el concursante, y señaló que antes usaba el pelo largo. “Me hacés acordar a un amigo que se llama Facu, es un halago”, afirmó el conductor. Fue entonces cuando Lombardo se puso serio y le contestó: “Odio cuando dicen eso: ‘Te pareces a’. Nunca lo vi loco, ¿qué sé yo?”.

Darío se quedó sorprendido por su comentario. “Es incómodo, es incómodo. A vos no te lo dicen, pero a los mortales nos lo dicen”, se justificó Pedro. Enojado, Barassi le dijo: “A mí todo el tiempo me dicen que me parezco a Topa. Todos los gordos somos iguales”. Y en tono irónico le preguntó: “Pedro, ¿tenés algún otro requisito para el programa de cosas que no te pueda decir? ¿O solamente no te gustan los parecidos?”.

Aunque el joven le volvió a ratificar que le molestaban las comparaciones, el conductor afirmó: “Cada vez que hable con vos me voy a buscar un parecido”.