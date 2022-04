Verónica Lozano compartió la felicidad de poder volver a caminar

Verónica Lozano dijo en vivo que volvía a caminar y se emocionó. De la misma forma, desde sus redes sociales la conductora de Cortá por Lozano contó que tras diez semanas del accidente que sufrió durante sus vacaciones en Aspen, en el estado de Colorado, fue capaz de dar sus primeros pasos asistida por un andador ortopédico.

La conductora compartió el momento con sus seguidores y se mostró profundamente conmovida por estar de pie después de haber pasado por una situación tan delicada y angustiante. “¡Llegó el día! 10 semanas después de la operación pude pararme. Me siento una jirafa bebé (como me dijo Costi)”, dijo en Instagram. Luego, en su programa, se puso de pie y explicó que ya le hicieron las primeras placas en el Cemic y que puede efectuar los primeros movimientos a pesar de que aún siente punzadas en las plantas de los pies.

“Volver a empezar, acompañada de amor, rezos, meditaciones y alegría. Gracias infinitas por estar y acompañarme en esta travesía”, escribió en la publicación en la que les agradeció a los médicos que la atendieron durante este tiempo. “Gracias a mi familia, a mis compañeros y amigos del canal y, a ustedes, que me leen y me bancan. Pasito a pasito”, agregó.

Lozano sufrió un accidente el pasado 9 de febrero cuando se cayó desde una aerosilla en un centro de esquí en Aspen. Según los trascendidos, había quedado mal ubicada, por lo que no pudo sostenerse y cayó desde 7 metros de altura, lo que le provocó fracturas en ambos tobillos.

“Ambulancia y seis médicos. La aerosilla no frenó bien y, al bajar, pasó lo qué pasó. Tiene un talón lesionado que están estudiando. Estaba con el Corcho -Jorge Rodríguez, su marido- y con Analía Franchin -amiga y colega-”, contó Ángel de Brito vía Twitter en aquel momento. A causa de este accidente, Vero tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en Estados Unidos y, días después, viajó a la Argentina donde comenzó un tratamiento con botas ortopédicas.

En su programa, compartió con sus compañeros la buena noticia sobre los avances de su recuperación y sostuvo que ya le hicieron las placas que comprueban la buena noticia. “¡Estoy recontenta! Puedo dar los primeros pasos con andador. Es raro. Me duelen mucho los pies abajo. Siento como punzaditas, porque todo eso está hecho a nuevo”, declaró.

“Les agradezco porque me han apoyado todo el tiempo y han sido muy amorosos. Me han llegado todos los rezos y el amor. Siempre quiero hacer hincapié en esto: no soy ejemplo de nada. Yo la saqué barata, pero hay gente que está en una situación de discapacidad que está muchísimo peor que yo. Me estoy parando, tengo posibilidades de progresar, pero hay algunas personas que no”, comentó a modo de reflexión durante su programa. También destacó el acompañamiento de su pareja, Corcho Rodríguez, quien estuvo a su lado en todo momento.

Asimismo, contó que debe continuar con la rehabilitación porque, después de estar tanto tanto tiempo sin caminar, perdió la fuerza en los gemelos. “Los pies se siente como si fuera dos piedras, como dos adoquines”, comparó.

En ese sentido, también explicó que, “en la medida de las posibilidades, bien orientada y con la medicina a favor, la buena voluntad” logró sobreponerse y salir adelante. “Con el amor a favor y el ánimo, sobre todo, se pueden lograr un montón de cosas”, afirmó. “Pasaron diez semanas desde que me operé y antes hice mucha rehabilitación. Le puse mucha garra y gimnasio. Eso me ha ayudado. No es que salgo caminando. Doy pasitos, tranquila y de a poco”, continuó.

Sobre el momento en el que logró incorporarse en la clínica para dar sus primeros pasos con el andador, sostuvo: “Estuvo lindo”. Y para concluir, compartió un mensaje esperanzador: “Siempre hay luz tras la oscuridad”.