Carmen Barbieri sobre la salud de Fede Bal: “No nos garantizan nada”

Fueron días de mucha angustia para Carmen Barbieri por el accidente que sufrió su hijo, Fede Bal, durante las grabaciones de Resto del mundo en Brasil. El actor tuvo un problema con su parapente en las playas de la isla Paraty y sufrió lesiones por las que hoy deberá ingresar al quirófano.

Al respecto, Barbieri expresó: “Tiene momentos que se le pianta un lagrimón. Recién el viernes a las 6 de la mañana lo operan. Hay que ver cuando sale bien. El tema es que le duele mucho, le dan muchos calmantes. Está muy bien atendido, todo perfecto. Lo hacen caminar para que no se le haga trombosis en las piernas. Es un trámite”, explicó la capocómica durante una entrevista televisiva.

Respecto de la comunicación con el personal médico, contó que hay una traductora que atiende a todos los pacientes extranjeros y agregó: “Me dijo: En este hospital siempre decimos la verdad. No se le oculta nada a los familiares. Le pregunté si mi hijo va a perder el brazo y ella me dijo que no iba a perder nada”.

También habló sobre las complicaciones que hubo durante la primera intervención: “Un médico que vio a Fede, abrió y se encontró con la herida sucia con mucho pasto y barro. Cuatro horas duró esa operación”. “Ahora, cuando abran el viernes, tiene que estar limpia la zona para poder ponerle clavos, una chapa. Todo lo que le van a poner, tiene que estar totalmente limpia la zona. Si no está limpia el viernes, hay que operarlo otra vez”, subrayó.

Sobre su estado de ánimo, Barbieri admitió estar preocupada por el panorama que le advirtieron los médicos. “No nos garantizan nada”, sostuvo. “Para la medicina, y siempre lo digo en mi programa -Mañanísima-, dos más dos no es cuatro, es cinco o siete. No es matemática, entonces te dicen que no se sabe lo que va a pasar”, concluyó.

El duro relato sobre el accidente

El actor y conductor Fede Bal dio detalles de lo ocurrido: “Nos levantó un viento cruzado, un pozo de aire de la nada y se dio completamente vuelta el motor. Ocho metros rodé y no sabía dónde estaba parado. De golpe estaba con el cinturón de seguridad, tirado sobre la tierra, me levantaron como pudieron y me vi el antebrazo quebrado en tres partes”.

“Estuve 12 horas en un pasillo de un hospital. Gracias a la gestión de Daniel Scioli, que es el embajador argentino en Brasil, se empezó a generar lo que es el traslado”, agregó.

Además, Bal dijo que el accidente quedó registrado en las filmaciones y que las imágenes se van a poder ver próximamente en el programa Resto del mundo.