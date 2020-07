Viale, Polino y De Brito: una mesa contra el bullying

Juana Viale recibió en su programa a Marcelo Polino, Ángel de Brito, Mauricio Asta y la lanzadora olímpica Jennifer Dahlgren. Aprovechando el relato de esta última sobre su llegada a la profesión, Viale llevó a la mesa el repudio por la portada de Caras.

“La revista utilizó no solo un título, sino términos polémicos dentro de la nota”, dijo De Brito, mientras que Dahlgren continuó: “Por más que usen lenguaje progresivo, no esconden su gordofobia detrás de esos comentarios. Estamos hablando de una adolescente que habla tres idiomas, a full con el teatro, hay tantas cosas para remarcar de bueno, y en el título eso de luce con orgullo, ¿no debería hacerlo?”.

“Como embajador del Inadi, sé que antes la discriminación era lo sexual y lo religioso, y ahora es el cuerpo”, mencionó Polino. “Hay algo, además, que nosotros no vivimos, que es el tema de las redes, ver qué fotos suben, cómo se ven mejor. Oriana Sabatini contó hace días los diez años de trastornos alimenticios que padeció por mostrarse flaca”, siguió De Brito. “Te metés en los comentarios, y ustedes las mujeres son implacables. A las famosas las destruyen más las mujeres”, aseguró Polino. “Lo grave es que hay público que consume eso, yo an­tes seguía cuentas de Instagram que me hacían mal. El consumidor tiene que tener responsabilidad también en qué consume”, sumó Dahlgren.

Viale le recordó a la lanzadora de martillo un episodio que vivió hace tiempo: “Cuando quise comprar

un vestido para la gala del G20 y no me entraba, me volví a encontrar con esa joven de 15 años víctima del bullying. Argentina está muy atrás en el movimiento del body positive y la aceptación”.