Viviana Saccone buscará el amor en una app

Pese a la cuarentena, Viviana Saccone se prepara para abordar un nuevo desafío: estrenará Pretextos 2020, un espectáculo por streaming que se podrá ver próximamente.

En este marco, la artista brindó una nota para el ciclo radial conducido por Celeste Muriega y Tucho, quienes aprovecharon la oportunidad para ahondar en sus preferencias a la hora del amor.

Sincera y divertida, la actriz confesó: “No tengo prototipos. Creo que las cosas pasan o no”. Y aunque reconoció que recibe numerosas propuestas en las redes sociales, explicó que las evita: “En el bombardeo de las redes no me prendo. (...) Es arriesgado salir con alguien que no conocés. (...) Es más, prefiero Tinder. (...) Todavía no lo uso pero estuve pensando en bajarlo”, cerró.