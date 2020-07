La nena, una comedia exitosa en dos versiones

Bajo la dirección de María Inés Andrés, La nena fue una comedia entrañable que se instaló en la pantalla chica durante cinco años (1965-1969). Tras estrenarse, su permanencia en el aire televisivo tuvo mucho que ver con la calidez que el elenco, con sus interpretaciones, supo despertar en una ficción que conquistó el corazón de los argentinos.

La entrega original compartía una historia familiar centrada en Jerónimo, un hombre que tempranamente había quedado viudo, interpretado por el inolvidable Osvaldo Miranda.

Dentro de la comedia, el responsable del pequeño núcleo debía criar a su hija adolescente, Margarita, cuyo rol fue desempeñado por Marilina Ross.

En plena etapa de crecimiento, la joven, mientras aprendía a convivir y reforzar vínculos con su padre, vivía rebeldías, primeras experiencias laborales y el primer noviazgo con un muchacho, que fue encarnado por Joe Rígoli. Asimismo, el grupo de pares que rodeaba a la joven pareja ayudaba a concretar sus picardías y aventuras, sacándole más de una cana verde al jefe del hogar.

Luego de sus cinco años al aire, la producción decidió que era hora de darle un cierre a la historia y así sucedió, paulatinamente, con la seguridad de que el trabajo fue llevado a cabo, sobre todo por la ternura y la entrañable bienvenida que tuvo en el hogar de los televidentes.

Tiempo después, más precisamente allá por 1996, las autoridades del viejo Canal 9 Libertad, que perteneció a la célebre familia Romay, reversionó la comedia familiar.

Para esta entrega, el protagónico estaría bajo la responsabilidad de Rodolfo Ranni y el rol de su primogénita fue desempeñado por una carismática Valeria Britos. Además, su novio en la ficción fue Mariano Martínez, que incursionó por la puerta grande, siendo ambos acompañados por estrellas como Alberto Martín y María Concepción César.

En diálogo con este medio, la actriz protagónica Valeria Britos expresó sobre este hit: “La nena fue un programa familiar con un argumento muy sano que se vio en varios países con mucho éxito. Recuerdo la gran cantidad de cartas que llegaban al canal porque, en ese entonces, no había redes sociales. Ahora, gracias a ellas, las distancias se acortaron, y recibo muchos mensajes. Me encanta cuando la gente me cuenta que el programa formó parte de su adolescencia, que lo compartían en familia”.

Una producción que cruzó las fronteras

La reversión de La nena se emitió por Canal 9 en la década de 1990 y fue protagnizada por Rodolfo Ranni y Valeria Britos, dos intérpretes que desplegaban magia en escena, dando cuenta de su talento para la comedia. Si bien se emitía por la tarde, su precedente televisivo había sido tan visto por una generación que había que tenerlo en cuenta como parámetro de calidad.

Tras las primeras emisiones, la tira fue un éxito y logró traspasar la pantalla chica, llegando a los hogares de otros países.

En este sentido, la bienvenida positiva por parte de diferentes públicos llevó a la protagonista a encabezar una gira promocional por Perú y Ecuador, donde miles de fanáticos esperaban ansiosos la llegada de su estrella juvenil en el aeropuerto. Para ello se desplegó un amplio operativo de seguridad ante la cantidad de personas presentes en el lugar.

Vale mencionar que, en aquel entonces, no existía el universo digital tal como lo conocemos en la actualidad.

En este sentido, las producciones llegaban al público a través de la TV, las entrevistas o las publicaciones de las revistas gráficas. Además, por aquellos tiempos, la industria del merchandising acercaba los pósters y objetos de uso cotidiano como tazas, vasos, remeras y vinchas con las imágenes de las figuras en boga.