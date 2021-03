Vivica A. Fox: “Me encantaría que se haga Kill Bill 3”

En diálogo exclusivo con diario Hoy, la reconocida actriz estadounidense Vivica A Fox coprotagonista de éxitos como Empire, The wrong mommy y The wrong boy next door de Lifetime, Batman y Robin, Día de la Independencia, Sharknado 2, entre muchísimos otros trabajos, recuerda su paso por Kill Bill de Quentin Tarantino, en donde supo encarnar a Vernita Green, y el difícil camino en Hollywood.

—¿Cómo elegís tus proyectos?

—Me encanta estar involucrada en proyectos, no discrimino si son para televisión, cine o teatro, amo trabajar en buenos proyectos. Si tiene un buen cast, buenos libros, buenos directores, ahí estoy, honrada de poner mi nombre. Me ha tocado participar de grandes producciones, bellas historias, todas son oportunidades, como esta.

—¿Cuál es el secreto para mantenerse tan activa por tanto tiempo?

—La versatilidad y la adaptación es la clave, eso me ha mantenido en el negocio por tanto tiempo.

—¿Ha sido difícil siendo mujer?

—Absolutamente, y más siendo una mujer de más de cuarenta años, hoy es distinto y lo ves en carreras como las de JLo, Halle Berry y muchas más, tienen más trabajo que nunca, las condiciones para las mujeres cambiaron, pero fue muy difícil.

—¿En qué soporte te gusta más trabajar?

—En todos, también me gusta producir, con mi productora realizamos seis películas al año, yo disfruto mucho mis proyectos, lo que hago con Lifetime, mi participación en Empire, todo.

—¿Qué recuerdos tenés sobre Kill Bill? ¿Cómo era el trabajo en el set con los compañeros y con Tarantino?

—Que me maté por seis meses, nunca trabajé físicamente tanto en mi vida, no sabía qué estábamos haciendo, trabajábamos mucho, me encantaría que se haga Kill Bill 3, amé trabajar con Quentin Tarantino, con Uma Thurman, con el resto del equipo, fue una gran experiencia y espero que se pueda volver a hacer.