Scott Bakula recuerda Quantum leap

Scott Bakula es una de las caras más visibles de la televisión de todos los tiempos, siendo parte de programas como Murphy Brown, Designing women, The new adventures of old Christine, Roseanne y, recientemente, NCIS: New Orleans. Hace unos días se cumplieron 32 años del estreno de Quantum leap, show que lo catapultó a la fama. Sobre esto y otros temas el actor dialogó con diario Hoy.



—Haciendo una revisión de tu extensa y exitosa carrera, trabajaste en una infinidad de series y películas emblemáticas. ¿Qué es lo que más te gustó hacer?

—Todavìa disfruto mucho de Quantum leap. Fue un show bisagra en mi carrera. También Star Trek Enterprise. Tuve la suerte de hacer algunas películas maravillosas. Más recientemente estuve en Behind the candelabra para HBO e hice otra película llamada The informant. Hace unos años hice una serie llamada Men of a certain age, que realmente disfruté mucho haciendo con Ray Romano y Andre Braugher. Soy afortunado de trabajar en diferentes medios y creo que he podido hacer un buen trabajo. Star Trek Enterprise fue otro gran espectáculo en el que realmente me veía feliz y todavía están pasando en todo el mundo y estoy orgulloso de eso.

—Habiendo participado de series y películas, ¿con cuál de los soportes te sentís más cómodo al trabajar?

—Me gusta la televisión porque es más rápida que las películas. Las películas tardan más en filmarse o solían hacerlo, y luego, por lo general, no las ves durante mucho tiempo después de que las terminas. Y hay algo inmediato acerca de una serie de televisión en la temporada en la que lo haces y lo ves tres o cuatro semanas después. Soy una persona de teatro, me gusta la persona de teatro principalmente porque obtienes una respuesta inmediata de la audiencia, pero la televisión es la próxima mejor opción.