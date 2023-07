Wanda emitió un comunicado sobre su salud

Finalmente, después de tanta espera y angustia, Wanda Nara emitió un comunicado y a través de su Instagram llevó algo de tranquilidad a sus seguidores, fans y a mucha gente del medio que estaba al pendiente de su estado. Por la tarde de ayer, junto a una foto en donde se la ve de buen semblante, ella expresó y contó un poco la situación en la que se encuentra.

Comenzó diciendo: “Buen día a todos. Acá estoy después de unos días que necesite para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó”. Para luego agregar y dar algunos detalles: “El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”.

Vale recordar que desde que se conoció su internación, los rumores fueron escalando cada vez más y también se generaron algunas polémicas respecto a ello. El comunicado compartido por Wanda sigue de la siguiente manera y allí hace alusión a esa ola de rumores: “Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”. El comunicado cerraba de la siguiente manera: “Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”.

El posteo tempranero de Mauro y la palabra de Zaira

Puede decirse que ya la familia está toda unida alrededor de Wanda para brindarle el apoyo necesario. El domingo llegó Maxi López, papá de los tres varones que tiene Wanda, quien ya se encuentra con ellos. Pero además, ayer por la mañana la primera aparición pública de Wanda se dio a través de una imagen que posteó su marido Mauro Icardi. Allí, en el muelle de una de sus casas se los ve a ambos. Y sobre la imagen Icardi escribió: “Buenos días”.

Además de ello, quien llegó al país es la hermana de Wanda, Zaira, quien se encontraba vacacionando en Tailandia. No bien arribó, consultada por la prensa expresó: “La verdad es que vine a acompañar, a ver un poco toda esta incertidumbre que hay, que a distancia se hace todavía más difícil... Pero estamos bien”. Y agregó: “Voy a ocupar el rol que mi hermana quiera que ocupe. Estamos bancando todos juntos porque hay un montón de chicos y se dicen muchas cosas de más. Me parece que en estos casos está bueno que cada uno se ponga en la situación del otro y vea qué le gustaría que pase si a un familiar le pasa algo. Es el momento clave para que cada uno piense qué haría en una situación así”.

Los mensajes de los famosos hacia la conductora

Apenas 20 minutos después de dar a conocer su comunicado, el mismo tenía más de 200.000 “me gusta”. Y obvio que muchas celebridades le dejaron comentarios y mensajes de apoyo. Por ejemplo, Marley le dejó varios emojis de corazones. Soledad Pastorutti escribió: “Besos y abrazos”. Su compañero en MasterChef, Damián Betular, comentó: “Te amo mil”.

Mica Tinelli, Vero Lozano, Jimena Barón, su hermana Zaira, la actriz Brenda Gandini; todas ellas le dejaron emojis de corazón, aplausos, estrellas, fueguitos y más. Ángel de Brito también le dejó muchos corazones. Su abogada personal Ana Rosenfeld escribió: “¡Te quiero!”. Chechu Bonelli expresó: “Fuerza, Wanda, ¡todo va a estar bien!”. Hasta la propia Nora Colosimo, mamá de Wanda le dejó un comentario: “Nena linda de mamá” junto a un corazón.

Así las cosas, todos aprovecharon para hacerle llegar el amor y el apoyo. No solo miles de fans, sino un montón de celebridades, dejando en claro que ella es muy querida en el ambiente.