Wanda Nara y Darío Barassi conducirán Love is blind Argentina

La plataforma de streaming Netflix se embarca en una nueva aventura televisiva en Argentina con la quinta temporada de Love is blind, el reality internacional que ha conquistado audiencias en Estados Unidos, Brasil y Japón. Wanda Nara y Darío Barassi asumirán el rol de conductores en esta innovadora producción que promete explorar el amor sin prejuicios visuales.

El rodaje de Love is blind Argentina ha iniciado esta semana en la Ciudad de México, y se espera que concluya en las próximas semanas en Buenos Aires, donde se llevarán a cabo las esperadas bodas de las parejas que decidan dar el paso hacia el matrimonio.

Este reality, que fusiona elementos de experimento social con el entretenimiento televisivo, plantea un enfoque único al desafiar la idea convencional de las relaciones amorosas. 16 hombres y 16 mujeres se conocerán a través de cabinas, sin contacto visual, dando inicio a relaciones que podrían culminar en el sagrado vínculo del matrimonio.

La premisa de Love is blind destaca la importancia de la conexión emocional y la química entre las parejas, relegando las apariencias a un segundo plano. A lo largo de las citas, los participantes se guiarán únicamente por la fuerza de su conexión sin la influencia de la apariencia física.

Las parejas que sobrevivan a esta etapa inicial disfrutarán de un viaje romántico a las playas paradisíacas de Tulum, en la Riviera Maya mexicana. Sin embargo, el camino no termina ahí: tras este idílico viaje, regresarán a Buenos Aires para enfrentarse a la realidad de la rutina y la convivencia.

El desenlace de Love is blind Argentina llegará con la ceremonia final, donde las ­parejas decidirán si dan el paso definitivo hacia el matrimonio o si optan por seguir caminos separados.

Este exitoso formato de reality ha tenido diversas adaptaciones en distintas partes del mundo, incluyendo Love is blind Estados Unidos, con cinco temporadas; Love is blind Japón, con una; Love is blind Brasil, que ya cuenta con tres temporadas; y Love is blind Suecia, cuya primera entrega se estrenará el 12 de enero.