Yanina con todo contra Moria

Las cosas en el barrio parecen estar picantes. El clima pos-PASO se siente en todos lados y la farándula no está fuera de ello. Y ahora Yanina Latorre dirigió unas fuertes declaraciones contra Moria. Ocurre que Moria se expresó diciendo: “Yo pongo mi energía en Sergio Massa, creo en él por todo el trabajo que está haciendo”. Y la panelista expresó a través de su cuenta de Twitter: “Gran trabajo el de Sergio... La estamos pasando bomba con la inflación anual al 140 %, el dólar baratito a 730, el fondo, la pobreza y la mar en coche...”. Y por si fuera poco, agregó: “Ahhhhh, cierto. Es que MO ahorra en dólares y todo esto le conviene. Se ve que Massa es para algunos...”.

Otra que se sumó a la polémica fue Viviana Canosa, quien sorpresivamente salió a defender a Lali Espósito, luego de que la cantante opinara con respecto a los resultados de la elección. Y dijo: “Lali Espósito, que claramente no es mi cantante favorita y muchas veces he dicho cosas de ella al aire, tiene todo el derecho de opinar (...). Cuánto ego. No conocer a Lali Espósito, te guste o no, es como vivir en un frasco de mayonesa. Un ego descomunal, no sabe quién es. Le tendría que preguntar a Conan a ver si le puede responder quién es Lali”.