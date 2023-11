Yanina Latorre enojada con Pampita por la puntuación en el Bailando

Esto se desató luego de que las ­devoluciones de los jurados del Bailando provocaran que la joven participante no contuviera las lágrimas y se quebrara en público por el bajo puntaje que obtuvo en su ­performance.

En un momento del vivo que hizo en su perfil de Instagram, Yanina declaró: “Por ahí, Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco, ser top. Lo logró, pero le costó mucho”.

Y sobre su hija también explicó que ella ya había nacido así, fina de nacimiento, y luego, convencida, expuso que no estaba agrediendo a nadie y que solo se dedicaba a decir la verdad, como mucho de los seguidores de su perfil de Instagram lo saben.

Toda esta declaración la hizo en un tono bastante sarcástico, tomando una copa de vino, y también se dio en un momento en que Latorre está en guerra con varias personalidades del espectáculo. Incluso Dady Brieva reveló que la demandará a la panelista.

En su performance, Lola Latorre se basó en la década de los 80 y 90 para realizar su baile. Ante el flojo puntaje que recibió, no solo por Pampita, sino que también por Ángel de Brito, la angelita soltó: “Yo creo que Lola no es tilinga. Lola no es peleadora, no se va a levantar a Marcelo, ni va a chapar con Martín Salwe, ni va a querer encamarse con alguien de la pista”.

También se sinceró comentando sobre su hija: “Ahí hay un punto de quiebre donde ella es solamente baile, es muy educada. Entonces en ese candombe vas quedando como muy blanca, muy tranquila. Y ahí es donde yo creo que a Ángel puede no gustarle”.

Con Julia Mengolini, la panelista también tuvo un cruce filoso de tuits, donde se dijeron de todo.

“Yanina Latorre sos una terrible cornuda, mersa botinera. Yo me dedico a laburar y mal que te pese lo voy a seguir haciendo en defensa de los intereses populares”, le respondió la periodista. A lo que la angelita le respondió: “¡Cómo te calentaste, parda! Te salió la groncha agresiva de adentro. ¡Le decís cornuda a una mina y le decís botinera! ¿Y vos qué sos? Fracasada porrera”.