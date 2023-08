Zhang Mengqi: “Tengo curiosidad por conocer la reacción del público”

Una retrospectiva de la realizadora china Zhang Mengqi se podrá ver en el 23 Doc Buenos Aires, que desde hoy al 27 de agosto se desarrollará en la Sala Leopoldo Lugones y la Sala Mario Soffici de DAC, ambas en CABA. Por acá Mengqi contó a diario Hoy detalles de su trabajo.

—¿Qué tiene 47 KM que desencadena muchas de tus películas y cómo encontrás en cada nueva propuesta miradas para generar otra historia?

—Mi manera es seguir volviendo al pueblo de 47 KM, y uso el cine como una especie de aprendizaje, una forma de medirme con la gente que me rodea y con la sociedad y el mundo. Al principio me preocupaba más lo que había ocurrido en el pasado, explorar y descubrir siguiendo los recuerdos de la gente, porque ya se sabe que en China hay muchas verdades históricas que están ocultas, y cuanto más sabía sobre el pasado, también me daba cuenta de que hay muchos problemas en la realidad de la vida que están relacionados con el pasado. Así que cuanto más tiempo pasaba rodando en el pueblo, más me daba cuenta de que había muchos enigmas, por lo que mis creaciones tratan de descubrir estos enigmas uno a uno y hacerme mis pequeñas preguntas sobre ellos.

—¿Creés que el diferencial de tus películas y la sensibilidad que hay en ellas responde a tu proceso de dirección autodidacta?

—No estoy tan segura, pero creo que es importante para mí ser honesta sobre mi perspectiva y mis puntos ciegos, que es uno de mis pasos de todos modos. Tengo curiosidad por lo que es la realidad, la imaginación es una parte importante de la realidad, y quiero ser creativa para descubrir y presentar esa parte.

—Vas a ser una de las grandes invitados de esta edición de Doc Buenos Aires, ¿cómo te sentís con la retrospectiva y la charla con Roger Koza, director artístico del festival?

—¡Es un gran honor para mí ser invitada de Doc Buenos Aires! Es la primera vez que presento todas mis películas seriadas fuera de China, y de hecho solo ha ocurrido una vez en China. Todo se debe a que Roger me descubrió, ¡y lo que es aún más increíble es que nunca había oído hablar de un programador dispuesto a dedicar tanto tiempo a algo como subtitular películas! ¡Es genial! Tengo curiosidad por conocer la reacción del público en Doc Buenos Aires.

—¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto?

—Sí, ahora vivo en 47 KM, filmar y crear se está convirtiendo en una parte más cotidiana de mi vida. Hace poco filmé a una de mis vecinas, una anciana que vive sola, y me fascinó su existencia y la forma en que pasa el tiempo. Pero no tengo prisa por establecer el tema de la película, solo por mantener vivo el enigma un poco más.