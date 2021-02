Betelgeuse: la estrella más grande que el Sol podría estallar de acá a 100.000 años

Betelgeuse, la estrella más brillante del cielo, desde hace varios millones de años tiene su lugar junto a la constelación de Orión.

No obstante, la opacidad que se apoderó de la gigante roja llevó a la comunidad científica a conjeturar que estaba a punto de explotar para dar lugar a una supernova. Aunque estudios posteriores desmintieron la inminente muerte de la estrella, no hay duda de que Betelgeuse se encuentra en el final de su vida.



Una reciente investigación del Instituto Kavli para la Física y las Matemáticas del Universo, con sedes en las capitales más importantes del mundo, arrojó precisiones sobre la muerte del astro. Se trata del estudio más exhaustivo realizado hasta la fecha, que concluyó que la enorme estrella se encuentra en su fase de quema de helio, lo que significa que antes de 100.000 años se convertirá en supernova. A escala humana, claro, el número resulta exorbitante; pero para Betelgeuse, que tiene una edad aproximada de 10 millones de años, se trata de un tiempo que equivale a un simple parpadeo.



En el artículo aparecido en The Astrophysical Journal, el equipo de científicos liderado por Meredith Joyce reveló que las variaciones de brillo que en los últimos años sufrió Betelgeuse son producto de “pulsaciones estelares”, y aseguraron que el gran evento de atenuación de 2020 se debió al paso de una densa nube de polvo.

¿Qué pasará cuando explote?



La estrella Betelgeuse posee una masa de entre 16,5 y 19 masas solares. Es decir que si colocáramos a la gigante roja en el lugar que ocupa el Sol en la Vía Láctea, el tamaño de su circunferencia llegaría casi hasta Júpiter, el quinto planeta del sistema solar. En concreto, Betelgeuse tiene un radio 750 veces mayor que el del Sol.



En el mismo artículo, los científicos descartaron que el estallido de Betelgeuse vaya a tener consecuencias para la Tierra. Sucede que el astro, si bien está más cerca de lo que se pensaba, se encuentra a unos 530 años luz de distancia de nuestro planeta.



Aunque no haya en la Tierra un impacto significativo, cuando suceda el estallido los seres humanos seremos testigos de la supernova más cercana que hayamos tenido. Será un evento único para comprender más acerca de la muerte de las estrellas.